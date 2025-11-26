Sudcovia kritizujú Šutaja Eštoka za slová o politickej motivácii. Tvrdia, že jeho výroky znižujú ich dôveryhodnosť

Sudcovská rada Mestského súdu Bratislava IV vyjadrila podporu sudcovi Adamovi Hradskému, ktorý rozhodoval o žalobe policajtov známych ako čurillovci proti ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi a rozhodol v neprospech ministra.
Ako sa uvádza v stanovisku rady, vyjadrenie ministra o podozrení z politickej motivácie v postupe sudcu Hradského podľa sudcov nespĺňa kritéria vecnej kritiky, znižuje dôveryhodnosť súdnej moci a spochybňuje jej nezávislosť. Sudcovská rada zároveň privítala minulotýždňové uznesenie Súdnej rady SR a stotožňuje sa s jeho jednoznačným dôrazom na potrebu odbornej a vecnej kritiky súdnych rozhodnutí.
„Sudcovská rada zároveň oceňuje odmietnutie zastrašovania, urážok, nátlaku a inej formy ovplyvňovania rozhodovacej činnosti sudcov,“ uvádza sa v stanovisku.
Tiež je povinný zaplatiť každému z nich po 15 000 eur, teda dokopy 90 000 eur a tiež úrok z omeškania vo výške 7,40 percenta ročne, a takisto úplnú náhradu trov konania.
Prečo minister prehral spor
Policajti na ministra podali žalobu na ochranu osobnosti pre jeho status na sociálnej sieti. Súdny spor nakoniec vyhrali rozsudkom pre zmeškanie, teda kontumačným rozsudkom. Dôvodom podľa právneho zástupcu policajtov Petra Kubinu bolo, že Šutaj Eštok po dobu viac ako štyroch mesiacov nereagoval na výzvu súdu na vyjadrenie sa k žalobe, ktorá mu bola doručená do elektronickej schránky.
Po doručení rozsudku do jeho elektronickej schránky minister nevyužil ani možnosť podať opravný prostriedok, a tak sa rozsudok stal právoplatným a o pár dní nato aj vykonateľným. V súvislosti s rozsudkom podali policajti návrh na vykonanie exekúcie a v súčasnosti je tak minister v exekúcii.
Reakcia ministra na rozsudok
Minister vnútra na rozsudok reagoval s tým, že nevedel, že sa súd zaoberá žalobou čurillovcov. Sudca v tomto prípade podľa neho použil inštitút, ktorý slúži ľuďom, ktorí sa schovávajú a vyhýbajú spravodlivosti. Konkrétne bola žaloba voči ministrovi doručená do elektronickej schránky, tú však minister podľa vlastných slov pre vyťaženosť prakticky nepoužíva.
Sudca podľa Šutaja Eštoka rozhodol v prospech čurillovcov veľmi rýchlo a bez vypočutia jeho argumentov, pričom sa ani nepokúsil ho o žalobe informovať inak, a to napriek tomu, že je všeobecne známe, kde sa zdržiava ako minister alebo ako šéf politickej strany Hlas-SD. Podľa medializovaných informácii minister podal návrh na zrušenie rozsudku, a tiež požiadal o zrušenie exekúcie.