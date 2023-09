Súd zasadne ohľadom návrhu na obnovu konania v kauze vraždy Ľudmily Cervanovej, odsúdení majú nové dôkazy

V pondelok 25. septembra má pred senátom Krajského súdu v Bratislave pokračovať verejné zasadnutie o návrhu na obnovu konania šestice odsúdených v kauze vraždy medičky Ľudmily Cervanovej z roku 1976.

Odsúdení vo svojom návrhu argumentujú spisovým materiálom nachádzajúcim sa v archíve bezpečnostných zložiek v Kaniciach pri Brne.

Súd sa oboznámi s dôkazmi

Súd by sa mal na pondelňajšom zasadnutí konkrétne zaoberať oboznamovaním konkrétnych dôkazov vrátane listín a svedeckých výpovedí.

Podľa Trestného poriadku môže súd povoliť obnovu konania, ak „vyjdú najavo skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme, ktoré by mohli sami o sebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi odôvodniť iné rozhodnutie o vine, alebo vzhľadom na ktoré by pôvodne uložený trest bol v zrejmom nepomere k závažnosti činu alebo k pomerom páchateľa”.

Dokumenty boli zamlčané

Podľa odsúdených obsahuje spis v Kaniciach spolu 13 kartónov dokumentov, ktoré preukazujú, že obvinenie voči nim bolo v rokoch 1978 až 1980 vykonštruované tímom vyšetrovateľa Eduarda Pálku.

Dokumenty pritom podľa nich boli objavené až v roku 2018. Súdom, ktoré o veci rozhodovali, tak boli zamlčané.