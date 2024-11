Súd v prípade vraždy advokáta Valka prijal obžalobu, prokurátorka ani obhajca nemajú záujem o dohodu o vine a treste

Mestský súd Bratislava I v utorok v kauze vraždy známeho advokáta Ernesta Valka skonštatoval, že podaná obžaloba spĺňa zákonné náležitosti a prijal ju na prejednanie. Súd na verejnom zasadnutí rozhodoval na základe pokynu Krajského súdu v Bratislave, aby konal o námietke obžalovaného voči obžalobe. Prokurátorka, ako aj obhajca obžalovaného Jozefa R. uviedli, že nemajú záujem o dohodu o vine a treste.

Samotný Jozef R. v tomto prípade trvá na svojej nevine a vo vyjadrení zaslanom súdu žiadal odmietnutie obžaloby. To isté však požadovala aj právna zástupkyňa dcéry zavraždeného advokáta, podľa ktorej by sa vec mala vrátiť do prípravného konania za účelom doplnenia dokazovania. Rovnako ako obhajobe aj jej totiž prekáža predovšetkým vylúčenie spolupáchateľa Jaroslava Klinku na samostatné konanie.

Obžalovaný Jozef R. si momentálne odpykáva vo väzení súhrnný trest 16 a pol roka odňatia slobody. Najskôr ho totiž odsúdili za prepad banky a neskôr za usmrtenie komplica Antona Hupku. Obžaloba vo veci vraždy Valka bola na vtedajší Okresný súd Bratislava I podaná ešte v máji 2020. Súd však dlho vo veci nekonal pre vyťaženosť zákonného sudcu.