Slovensko nemalo na bezpečnostnom samite v Kodani žiadne zastúpenie, opozícia kritizuje vládu aj prezidenta

Ku kritike sa pridala aj Remišová, ktorá upozornila, že takýto prístup vedie k destabilizácii bezpečnosti Slovenska a oslabuje našu pozíciu v Európskej únii aj NATO.
- Aktualizované
Mária Pietová
Redaktorka domácej redakcie
3 min. čítania
Redakčne overené informácie
Ivan Korčok, Michal Šimečka
Sprava: Člen predsedníctva PS Ivan Korčok a predseda PS Michal Šimečka. Foto: Archívne, SITA/Milan Illík.
Slovensko Politika Politika z lokality Slovensko

Slovenská republika nemá na prebiehajúcom samite Európskej únie a Európskeho politického spoločenstva v Kodani žiadneho zástupcu, kritizuje opozícia. Člen predsedníctva Progresívneho SlovenskaIvan Korčok zdôraznil, že ak sa premiér nemôže zúčastniť na samite, mal by určiť, kto ho zastúpi.

Zároveň je podľa neho kľúčové, aby Úrad vlády SR, prípadne rezorty zahraničia a obrany, jasne predstavili slovenskú pozíciu k bezpečnostným opatreniam, o ktorých sa rokuje v Kodani. „Vláda doteraz postupovala zmätočne – napríklad keď Slovensko ani nepožiadalo byť súčasťou protidronovej obrany NATO,“ podotkol.

Otázky na premiéra Fica

Premiérovi Robertovi Ficovi zaželal skoré uzdravie, zároveň sa ho však pýta, ktorého z premiérov poveril zastupovaním na samite. „Pán premiér, koho ste požiadali? Českého premiéra asi sotva, keďže s ním vediete otvorenú vojnu, poľského podobne,“ podotkol. Podčiarkol, že na samite sa riešia základné veci týkajúce sa obrany, a ľudia majú právo vedieť, aké sú pozície vlády SR v takto vážnej situácii.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Vláda aj prezident pokračujú v destabilizácii bezpečnosti Slovenska a ohrozovaní národno-štátnych záujmov, uviedla poslankyňa Národnej rady SR a predsedníčka strany Za ľudíVeronika Remišová. Vláda a prezident podľa nej opäť ukázali, že keď ide o otázky národnej bezpečnosti nie sú schopní realizovať ani také nevyhnutné minimum, ako je účasť na dôležitých medzinárodných rokovaniach.

„A nielenže na bezpečnostnom samite Slovensko nemalo svojho reprezentanta, podľa medializovaných zistení vláda ani nepožiadala o zastupovanie niektorého z prítomných zahraničných partnerov,“ uviedla poslankyňa. Podľa jej slov je zarážajúce, že k diktátorovi, ktorý ohrozuje Európu, chodí Fico do Moskvy ako na klavír, no keď európske štáty rozhodujú o obrane pred ruskou agresiou, Slovensko je vynechávané, prípadne tieto stretnutia ignoruje.

Kritika smeruje aj na Pellegriniho

Remišová upozorňuje na to, že takýto prístup vedie k destabilizácii bezpečnosti Slovenska a oslabuje našu pozíciu v Európskej únii aj NATO.

„Táto destabilizácia slovenskej národnej bezpečnosti nemôže dopadnúť dobre. Je zbytočné túto proputinovskú kolaborantskú vládu na čokoľvek vyzývať, a preto sa verejne pýtam prezidenta Pellegriniho, prečo rezignoval na výkon svojich právomocí v oblasti zahraničnej politiky a rozhodol sa prizerať, ako Ficova vláda likviduje medzinárodné postavenie Slovenska. Vyzývam ho, aby sa prestal venovať svojim papalášskym zábavkám či nákupom nových mercedesov a venoval sa haseniu požiaru v zahraničnej politike,” uzavrela poslankyňa.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Predseda vlády Robert Fico sa v stredu ospravedlnil z účasti na neformálnom samite Európskej rady a samite Európskeho politického spoločenstva z dôvodu zhoršených zdravotných ťažkostí spojených s atentátom. Informoval o tom tlačový odbor Úradu vlády SR. V stredu rokovali lídri EÚ o posilnení spoločnej európskej obrany a podpore pre Ukrajinu.

Na siedmy samit Európskeho politického spoločenstva bolo pozvaných 47 predstaviteľov štátov z európskeho kontinentu. Témami diskusie je Ukrajina, bezpečnostná situácia v Európe a jej posilnenie v súčasnej geopolitickej situácii, migrácia, hybridné hrozby a ekonomická bezpečnosť.

Viac k osobe: Ivan KorčokPeter PellegriniRobert FicoVeronika Remišová
Firmy a inštitúcie: Európska radaEurópska úniaEurópske politické spoločenstvoMO Ministerstvo obrany SRMZVEZ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SRNATO Organizácia Severoatlantickej zmluvyProgresívne Slovensko (PS)Úrad vlády SRZa ľudí
Okruhy tém: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Opozícia Premiér Slovenskej republiky

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk