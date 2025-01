Štyri krajiny podľa Zelenského nechcú Ukrajinu v NATO. Ktoré to sú?

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas štvrtkového stretnutia s britským premiérom Keirom Starmerom v Kyjeve povedal, že väčšina štátov Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) podporuje členstvo Ukrajiny v aliancii. Podľa neho sú však štyri krajiny, ktoré z rôznych dôvodov zatiaľ Ukrajinu v NATO nevidia, a to Spojené štáty, Nemecko, Maďarsko a Slovensko.

Ukrajina verí, že najlepšou zárukou bezpečnosti je členstvo v NATO. To nenahradí bilaterálne bezpečnostné dohody, ktoré už Kyjev podpísal s desiatkami krajín, ale sú dôležité pre bezpečnosť krajiny.

Proti môže byť až sedem krajín

Ako referuje web babel.ua, Zelenskyj predtým zdôraznil, že vstup Ukrajiny do aliancie bude „dôkazom odhodlania“ a ukáže, ako partneri vidia Ukrajinu v „bezpečnostnej architektúre“. Ukrajina podľa neho nechce získať späť právo byť jadrovou veľmocou, ale výmenou za to by mala dostať „bezpečnostný dáždnik“ v podobe členstva v NATO.

V októbri minulého roka web Politico informoval, že momentálne nepodporuje ukrajinské členstvo v NATO až sedem krajín. Okrem spomenutého kvarteta USA, Nemecko, Maďarsko a Slovensko vraj členstvo nepodporujú ani Belgicko, Slovinsko a Španielsko.