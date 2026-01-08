Štyri góly za 16 minút. FC Barcelona rozdrvil Athletic Bilbao a postúpil do finále Superpohára

Obhajca titulu suverénne postúpil do finále. FC Barcelona sa zaskvel v prvom semifinále Španielskeho superpohára a súpera Athletic Bilbao vyprevadil z ihriska s potupnou prehrou 0:5 (0:4).
Na tradičnom podujatí v úvode kalendárneho roka v saudskoarabskej Džidde vo štvrtok odohrajú druhé semifinále: Real Madrid – Atlético Madrid.
Šestnásť minút ako zo sna
Pätnásťnásobní šampióni strelili štyri góly v prvom polčase v rozpätí 16 minút. Od 22. do 38. min postupne rozvlnili sieť Ferran Torres, Fermín López, Roony Bardghji a Raphinha. Tento nástrel zároveň znamená nový rekord súťaže. Sedem minút po zmene strán pridal Raphinha aj svoj druhý gól v zápase a pečatil na konečných 5:0.
„Ak robíme na ihrisku tie správne veci, všetko je zrazu jednoduchšie. Lepšie sa nám hrá v útoku aj v obrane, a tak to bolo aj v tomto zápase. Hrá sa mi dobre, ale nemôžem povedať, že je to môj najlepší futbal. Stále som vo fáze napredovania,“ vyhlásil Raphinha, ktorý až do polovice novembra pauzoval so zranením stehenného svalu. Odvtedy v drese FCB strelil šesť gólov a pridal aj dve asistencie.
Kapitán Athletic Bilbao Iňaki Williams sa po zápase ospravedlnil fanúšikom. Najmä tým ktorí vycestovali za nimi na Arabský polostrov.
„Nič iné ako prepáčte ani nemôžeme povedať. Zlyhali sme v tomto zápase, úroveň našej hre absolútne nestačila na to, čo predvádzal súper,“ vravel Williams pre Movistar.
Súper bude z Madridu
Finále Španielskeho superpohára odohrajú v nedeľu 11. januára a FC Barcelona sa v ňom stretne s lepším z madridského derby Real – Atlético.
O prestížnu prvú sezónnu trofej budú hrať najlepšie španielske tímy v Saudskej Arábii až do roku 2029. Vyplýva to z dohody, ktorú podpísali organizátori so Španielskou kráľovskou futbalovou federáciou.