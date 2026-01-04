FC Barcelona nezastavil ani mestský rival Espanyol. Žiaril najmä niekdajší brankár domácich

„Blaugranas“ zvíťazili v derby a upevnili si post lídra tabuľky La Ligy.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Joan García
Brankár Joan García z FC Barcelona pri jednom z mnohých zákrokov v zápase na pôde Espanyolu Barcelona v súboji španielskej La Ligy 2025/2026. Foto: SITA/AP
Španielsko Futbal Futbal z lokality Španielsko

Sobotňajšie barcelonské derby v španielskej futbalovej La Lige 2025/2026 sa skončil triumfom favorizovaného FC. „Blaugranas“ triumfovali na pôde Espanyolu 2:0, o zisku troch bodov rozhodli v úplnom závere Dani Olmo a Robert Lewandowski.

Obrovskú pochvalu od trénera Hansiho Flicka dostal po zápase brankár Joan García, ktorý zneškodnil viacero veľkých šancí domácich. Práve niekdajší gólman Espanyolu bol kľúčovou postavou stretnutia.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Domáci boli počas väčšej časti duelu lepší a favorit z Camp Nou „prežil“ hlavne vďaka výnimočným zákrokom Garcíu. Po zmene strán sa hra vyrovnala, no Espanyol mal viac vyložených šancí, García si však udržal čisté konto.

Rozhodnutie padlo až v záverečnej päťminútovke riadneho hracie času. Najprv po prihrávke Fermína Lópeza skóroval Dani Olmo, pre ktorého to bol prvý zápas po viac ako mesačnej pauze zavinene zranením ramena. O niekoľko okamihov neskôr Lewandowski pridal poistku po ďalšej presnej prihrávke od Fermína.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Espanyol prišiel o sériu piatich výhier bez prerušenia. Domáci fanúšikovia počas celého duelu pískali na brankára súpera, ktorý v lete 2025 odišiel k mestskému rivalovi, pričom predtým viac než 30 rokov neprestúpil priamo po tejto osi žiadny iný futbalista. Domáci priaznivci si pre Garcíu pripravili aj viacero uštipačných či hanlivých transparentov a nápisov.

„Úprimne povedané, nezaslúžili sme si vyhrať. Napokon rozhodla kvalita, ktorú sme po striedaniach priniesli na ihrisko,“ hodnotil tréner Hansi Flick zisk troch bodov a pokračoval: „V prvom rade sa musíme poďakovať Joanovi Garcíovi, pretože chytal neuveriteľne. Je to jeden z najlepších brankárov na svete.“

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

FC Barcelona má na čele tabuľky La Ligy náskok siedmich bodov pred Realom Madrid, ktorý však v nedeľu nastúpi proti Betisu Sevilla.

Viac k osobe: Dani OlmoHans-Dieter FlickRobert Lewandowski
Firmy a inštitúcie: Espanyol BarcelonaFC BarcelonaReal Madrid
Okruhy tém: La Liga La Liga 2025/2026
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk