FC Barcelona nezastavil ani mestský rival Espanyol. Žiaril najmä niekdajší brankár domácich

Sobotňajšie barcelonské derby v španielskej futbalovej La Lige 2025/2026 sa skončil triumfom favorizovaného FC. „Blaugranas“ triumfovali na pôde Espanyolu 2:0, o zisku troch bodov rozhodli v úplnom závere Dani Olmo a Robert Lewandowski.
Obrovskú pochvalu od trénera Hansiho Flicka dostal po zápase brankár Joan García, ktorý zneškodnil viacero veľkých šancí domácich. Práve niekdajší gólman Espanyolu bol kľúčovou postavou stretnutia.
Domáci boli počas väčšej časti duelu lepší a favorit z Camp Nou „prežil“ hlavne vďaka výnimočným zákrokom Garcíu. Po zmene strán sa hra vyrovnala, no Espanyol mal viac vyložených šancí, García si však udržal čisté konto.
Rozhodnutie padlo až v záverečnej päťminútovke riadneho hracie času. Najprv po prihrávke Fermína Lópeza skóroval Dani Olmo, pre ktorého to bol prvý zápas po viac ako mesačnej pauze zavinene zranením ramena. O niekoľko okamihov neskôr Lewandowski pridal poistku po ďalšej presnej prihrávke od Fermína.
Espanyol prišiel o sériu piatich výhier bez prerušenia. Domáci fanúšikovia počas celého duelu pískali na brankára súpera, ktorý v lete 2025 odišiel k mestskému rivalovi, pričom predtým viac než 30 rokov neprestúpil priamo po tejto osi žiadny iný futbalista. Domáci priaznivci si pre Garcíu pripravili aj viacero uštipačných či hanlivých transparentov a nápisov.
„Úprimne povedané, nezaslúžili sme si vyhrať. Napokon rozhodla kvalita, ktorú sme po striedaniach priniesli na ihrisko,“ hodnotil tréner Hansi Flick zisk troch bodov a pokračoval: „V prvom rade sa musíme poďakovať Joanovi Garcíovi, pretože chytal neuveriteľne. Je to jeden z najlepších brankárov na svete.“
FC Barcelona má na čele tabuľky La Ligy náskok siedmich bodov pred Realom Madrid, ktorý však v nedeľu nastúpi proti Betisu Sevilla.