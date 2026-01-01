Neymar nepôjde za Messim do Miami ani do Európy. Predĺžil zmluvu s FC Santos

Špekulácie o budúcnosti jedného z najlepších futbalistov posledného desaťročia sa vyriešili. Brazílsky loptový kúzelník Neymar súhlasil s predĺžením zmluvy s FC Santos do konca roka 2026.
Pôvodne sa pri jeho mene zvažovali alternatívy návratu do Európy, ale aj prípadné znovuspojenie s Lionelom Messim (kedysi spolu úradovali v FC Barcelona) v tíme čerstvého šampióna MLS Inter Miami.
Záver roka v FC Santos mal tajomnú príchuť. Pelého bývalý klub zverejnil na sociálnych sieťach video, ktoré ukazuje letecký pohľad na štadión Vila Belmiro s dátumom 31. decembra 2026, spolu s textom: „Čas sa blíži“.
Konkrétna zmienka o Neymarovi, ktorého pôvodná zmluva vypršala o polnoci 31. decembra, tam nebola. Fanúšikovia sa však rýchlo dovtípili, čo to znamená.
Sezóna so zraneniami
Neymarova prvá sezóna v jeho rodnom klube bola poznačená zraneniami, ale 33-ročný hráč sa vrátil v pravý čas. Neymar strelil štyri góly a prispel k víťazstvám s celkovým skóre 9:0 v posledných troch zápasoch sezóny.
Ďalšia operácia
Santos sa na konci ročníka, čiže začiatkom decembra, posunul zo zostupového pásma až na konečné 12. miesto v najvyššej brazílskej súťaži. Po sezóne Neymar podstúpil operáciu poškodeného menisku v ľavom kolene. Vykonal ju dva dni pred Vianocami lekár brazílskeho národného tímu a bola úspešná.
Lepší ako Pelé
Bývalý hráč FC Barcelona aj Paríž Saint-Germain a olympijský šampión z Ria de Janeiro Neymar je najlepší strelec brazílskeho národného tímu so 79 gólmi. Legendárny Pelé mal na konte oficiálne o dva góly menej v kanárikovom drese.
Vráti sa do reprezentácie?
Neymar nehral za Brazíliu od októbra 2023, ale nie je vylúčené, že sa objaví v kádri talianskeho trénera Carla Ancelottiho na MS 2026 v Severnej Amerike a Mexiku. Najprv však musí byť zdravý.
„Neymar môže hrať v akomkoľvek tíme na svete, ak je v dobrej kondícii,“ povedal nedávno Ancelotti.