Neymar nepôjde za Messim do Miami ani do Európy. Predĺžil zmluvu s FC Santos

Neymar predĺžil zmluvu s FC Santos do konca roka 2026.
FC Santos - Neymar
Brazílski futbaloví fanúšikovia milujú Neymara. Foto: SITA/AP
Brazília Futbal Futbal z lokality Brazília

Špekulácie o budúcnosti jedného z najlepších futbalistov posledného desaťročia sa vyriešili. Brazílsky loptový kúzelník Neymar súhlasil s predĺžením zmluvy s FC Santos do konca roka 2026.

Pôvodne sa pri jeho mene zvažovali alternatívy návratu do Európy, ale aj prípadné znovuspojenie s Lionelom Messim (kedysi spolu úradovali v FC Barcelona) v tíme čerstvého šampióna MLS Inter Miami.

Záver roka v FC Santos mal tajomnú príchuť. Pelého bývalý klub zverejnil na sociálnych sieťach video, ktoré ukazuje letecký pohľad na štadión Vila Belmiro s dátumom 31. decembra 2026, spolu s textom: „Čas sa blíži“.

Konkrétna zmienka o Neymarovi, ktorého pôvodná zmluva vypršala o polnoci 31. decembra, tam nebola. Fanúšikovia sa však rýchlo dovtípili, čo to znamená.

Sezóna so zraneniami

Neymarova prvá sezóna v jeho rodnom klube bola poznačená zraneniami, ale 33-ročný hráč sa vrátil v pravý čas. Neymar strelil štyri góly a prispel k víťazstvám s celkovým skóre 9:0 v posledných troch zápasoch sezóny.

Ďalšia operácia

Santos sa na konci ročníka, čiže začiatkom decembra, posunul zo zostupového pásma až na konečné 12. miesto v najvyššej brazílskej súťaži. Po sezóne Neymar podstúpil operáciu poškodeného menisku v ľavom kolene. Vykonal ju dva dni pred Vianocami lekár brazílskeho národného tímu a bola úspešná.

Lepší ako Pelé

Bývalý hráč FC Barcelona aj Paríž Saint-Germain a olympijský šampión z Ria de Janeiro Neymar je najlepší strelec brazílskeho národného tímu so 79 gólmi. Legendárny Pelé mal na konte oficiálne o dva góly menej v kanárikovom drese.

Vráti sa do reprezentácie?

Neymar nehral za Brazíliu od októbra 2023, ale nie je vylúčené, že sa objaví v kádri talianskeho trénera Carla Ancelottiho na MS 2026 v Severnej Amerike a Mexiku. Najprv však musí byť zdravý.

„Neymar môže hrať v akomkoľvek tíme na svete, ak je v dobrej kondícii,“ povedal nedávno Ancelotti.

