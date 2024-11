Študent zabil nožom osem ľudí, neurobil skúšky a bol nespokojný so svojím platom na stáži

Osem mŕtvych a 17 zranených si vyžiadal útok nožom vo vzdelávacom zariadení vo východočínskom meste Wu-si. Útok sa odohral v sobotu v inštitúte umenia a techniky. Informovala o tom miestna polícia. Podozrivého, 21-ročného študenta s priezviskom Sü, zadržali na mieste.

Polícia uviedla, že Sü neurobil skúšky a nemohol školu absolvovať. Okrem toho bol nespokojný so svojím platom na stáži. Svoju frustráciu sa rozhodol ventilovať útokom, uvádza sa vo vyhlásení.

Ide o druhý smrteľný útok v Číne v priebehu týždňa po tom, ako muž vrazil autom do ľudí v športovom centre v meste Ču-chaj na juhu krajiny, pričom zabil 35 ľudí a 43 zranil.

🇨🇳 Stabbing Attack on Chinese College Campus Leaves 8 Dead, 17 Injured

Eight people were killed and 17 others wounded in a knife attack at Wuxi Vocational Institute of Arts and Technology in Yixing, eastern #China, on Saturday evening, according to local police#China pic.twitter.com/CpAWzBOplr

— Uncensored News (@Uncensorednewsw) November 16, 2024