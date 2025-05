Strojca úspechov Buček si to rozmyslel. Pokračuje aj naďalej v HK Nitra!

V hokejovej Nitre zostáva jeden zo stavebných kameňov jej úspechov. Samuel Buček mal pôvodne po tejto sezóne namierené do Česka.

Hovorilo sa o záujme Pardubíc aj iných klubov, ale nakoniec je všetko inak. Dvadsaťšesťročný útočník sa rozhodol zotrvať pod Zoborom ešte jeden rok, argumentoval aktuálnym zranením kolena aj rodinnou prioritou.

Aj rodinná priorita

„Mal som viaceré ponuky od klubov zo zahraničia, v momentálnej situácií som sa aj vzhľadom k môjmu zdravotnému stavu rozhodol zostať doma. Pre mňa a moju rodinu je priorita byť doma v Nitre. Dúfam, že všetko pôjde dobre. Do návratu na ľad by mi malo zostávať päť mesiacov,“ cituje Bučeka web HK Nitra.

Nitra dohrávala finále nedávneho play-off proti Košiciam bez zraneného Bučeka, ale aj tak mohla obhájiť titul zo sezóny 2023/2024. Veď v rozhodujúcom siedmom finálovom zápase viedla v Košiciach po dvoch tretinách 4:2. Nestačilo to a prehrala 4:5 po predĺžení.

Trhalo ho to

„Trhalo mi ruky aj nohy, aby som chlapcom vo finále pomohol. Chýbal nám extrémne malý kúsok. Najprv však musíte niečo prehrať, aby ste mohli niečo vyhrať. Tak to v hokeji chodí. Vnímam to tak, že aj táto prehra je obrovská motivácia do budúcnosti. Spomienka na trpkú prehru v siedmom zápase nás môže len posilniť a povzbudiť,“ pokračoval Buček.

Pre elitného útočníka a najmä strelca pôjde už o siedmu extraligovú sezónu v drese Nitry, prvýkrát sa medzi seniormi predstavil ešte v ročníku 2015/2016.

Držiteľ troch zlatých korčúľ za najužitočnejšieho hráča play off, najproduktívnejší Slovák uplynulého ročníka extraligy a čoskoro aj klubový rekordér v počte extraligových gólov zostáva v domácom prostredí, kde bude pôsobiť minimálne ešte v najbližšej sezóne.

Veľa bodov a finále

V ročníku 2024/2025 získal rodák z Nitry 48 kanadských bodov (26 + 22) v základnej časti, k nim pridal v 15 dueloch play-off ďalších jedenásť bodov (5 + 6). Spojenie Samuel Buček a Nitra prináša pravidelnú účasť vo finále.

Posun o rok

„Naša pôvodná dohoda so Samom bola taká, že po dvoch sezónach u nás sa posunie do zahraničnej ligy. Všetko sa do bodky naplnilo. Avšak zhodou viacerých okolností, ale najmä jeho nešťastným zranením v závere sezóny napokon z jeho zahraničného angažmánu zišlo. Nič sa však zásadne nemení, iba sa všetko posunie o rok,“ povedal k podpisu zmluvy s Bučekom prezident klubu HK Nitra Miroslav Kováčik a ešte doplnil:

„Sme radi, že Samo u nás zostane minimálne ešte jednu sezónu, aj keď musíme počítať s jeho absenciou na jej začiatku. Budeme trpezliví pri jeho rekonvalescencii a veríme, že po zranení nadviaže na svoje úspešné sezóny u nás.“