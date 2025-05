V športovom SITE: Receptom na získavanie titulov je správny kolektív, tvrdí Tomáš Marcinko, nová akvizícia Slovana

Cez víkend oslávil futbalový Slovan Bratislava už svoj siedmy titul za sebou. Ten hokejový sa však už tri roky nedostal ďalej ako do štvrťfinále. Aj preto čaká počas letnej prestávky vedenie „belasých“ veľa práce pri kreovaní kádra pre sezónu 2025/2025. Už teraz je známe, že jeho súčasťou bude aj 37-ročný center Tomáš Marcinko.

Účastník troch svetových šampionátov a dvoch olympijských hier, ktorý pôsobil v ostatných rokoch v českej extralige, bol hosťom relácie V športovom SITE.

Chce byť súčasťou niečoho väčšieho

„Som za anabázu v Slovane veľmi rád a teším sa. Je to pre mňa nová výzva a motivácia. Mám očakávania nielen od seba, ale aj od tímu, aby sme boli úspešní. Verím, že budovanie tímu a celej organizácie bude v poriadku, pretože potenciál na to je v Slovane obrovský. Páči sa mi, že klub mal vždy vysoké ambície. V ostatných rokoch sa snažil dostať na priečky kam patrí. Verím, že aj ja prispejem k tomu, aby sa to podarilo. Možnosť ovplyvniť veci a byť súčasťou niečoho väčšieho boli pre mňa rozhodujúcimi faktormi,“ uviedol urastený forvard, ktorý si za riekou Moravou s Třincom užil štyri majstrovské oslavy.



Český hokejový šampión HC Oceláři Třinec. Foto: www.facebook.com

Návrat s pokorou

Tomáš si je vedomý, že v hlavnom meste bude v novej sezóne pod veľkým drobnohľadom, veď generálny manažér klubu Lukáš Havlíček už krátko po dohode avizoval, že od neho očakáva štylizovanie do pozície lídra.

„Sám som zvedavý, aké to bude, pretože som dlhé roky pôsobil v Česku a z toho, čo som počul, sú tieto ligy v niektorých veciach odlišné. Samozrejme, stále ide o hokej, ktorý je v základe rovnaký takmer všade, no aj tak očakávam, že bude veľa rozdielov. Mám obrovský rešpekt pred slovenskou extraligou a zároveň k nej pristupujem s pokorou. Veľmi si želám byť úspešný, preto robím tento šport,“ povedal Marcinko, ktorý už jeden extraligová titul na Slovensku získal, v roku 2014 s HC Košice.

Manželka a deti ho budú mať pri sebe

Tomáš s manželkou Vladimírou vychováva dve deti – dcérku Linu a synčeka Lea. Blízkosť rodiny a menej cestovania boli nepochybne dôležitými aspektmi pri výbere nového klubu.

„Paradoxne, veľmi som sa bránila tomu, aby som akokoľvek ovplyvnila jeho konečné rozhodnutie. Samozrejme, že existovalo viacero možností, kam by mohol pokračovať v kariére, no ja som cítila, že pre neho je nesmierne dôležité, aby sme konečne ako rodina boli spolu. Najmä odkedy máme syna, ktorý ráno vstáva a teší na to, že vidí otca na ľade. Toto bolo rozhodujúce kritérium aj pre Tomáša pri jeho rozhodovaní. V Bratislave, kde ja pracujem v NRSR, máme najväčšiu šancu ho podporovať pri každom domácom zápase. A možno aj cestovať za ním po Slovensku. Nikde inde by sme takéto možnosti nemali,“ uviedla v relácii V športovom SITE Vladimíra Marcinková, poslankyňa NRSR za stranu SAS.

Receptom je správne nastavený kolektív

„Sezóna v českej extralige dopadla nečakane. Opäť sa ukázalo, že šampiónom sa nestanete len preto, že máte najlepších možných hráčov, ktorých poskupujete odkiaľkoľvek. Niekedy môžete mať na papieri skvelý tím, ako napríklad Sparta alebo Pardubuce, ale titul vyhráva kolektív, partia, ktorá sa formuje počas celej sezóny,“ zhodnotil Marcinko, ktorý edíciu 2024/2025 začínal práve u nového majstra v Komete Brno, neskôr sa vrátil do známeho prostredia v Třinci.

A čo hovorí na zisk slovenského titulu v podaní „oceliarov“ z Košíc? „Aj na Slovensku to bolo extrémne zaujímavé. Som rodený Košičan, s hokejom som začínal práve tam, takže som mal z triumfu „oceliarov“ radosť. Nitra sa však takisto prezentovala výborným dojmom. Rozhodlo predĺženie v siedmom zápase na zaplnenom štadióne so skvelou atmosférou. Myslím si, že si to zapamätajú obe mužstvá, pretože práve tieto zápasy sa najviac vrývajú do pamäti,“ uzavrel Marcinko.

