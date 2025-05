Nitre odchádzajú obaja brankári aj kanonier Buček, ale 44-ročného Mezeia zrejme prehovoria

Strieborný tím uplynulej sezóny slovenskej extraligy HK Nitra prišiel o oboch brankárov, ktorí ju držali v hre až do posledných minút siedmeho finále proti Košiciam.

Po už medializovanom odchode Čecha Libora Kašíka odchádza z Nitry aj jeho dvojička z bránky – Fín Sami Aittokallio.

Mínus obaja brankári

„Libor dostal dobrú ponuku na veľmi atraktívnom mieste a ponúkli mu tam dlhodobú spoluprácu. Aj my sme mu povedali, že za všetko čo pre nás odviedol, za skvelú prácu a hlbokú stopu, si zaslúži taký angažmán. Takže odchádza. Vedeli sme to už pred poslednými troma zápasmi finále. Čo sa týka Samiho, aj on prejavil záujem sa vrátiť do Fínska kvôli deťom. Aktuálne teda riešime brankársku otázku. Minimálne jeden zahraničný brankár do Nitry určite príde, ale zároveň hovorím, že sa ešte radíme o tom, akou cestou s brankármi pôjdeme. Nechceme, aby u nás nejaký mladý slovenský brankár len odsedel sezónu,“ uviedol nitriansky generálny manažér Tomáš Chrenko na klubovom webe.

Buček oznámi, kam pôjde

V Nitre končí aj dlhoročný líder a vyhlásený strelec tímu Samuel Buček, ktorý by sa mal presunúť do českej najvyššej súťaže. Buček len v posledných dvoch sezónach za Nitru nastrieľal dokopy 68 gólov.

„Samo by mal pokračovať v novom klube, ale to musí oznámiť jeho nový klub, alebo samotný Samo,“potvrdil manažér HK Nitra a následne sa viac rozhovoril na tému ofenzíva tímu a možné zmeny v nej.

Passolt dostal ponuku

„Pokračujú Jackson a Bubela, solídnu ponuku sme predostreli Passoltovi. Zobral si čas na rozmyslenie a vyhodnotenie iných možností v zahraničí. Verím, že s ním to vyzerá nádejne. Počítame aj s Hrnkom, Bajtekom, Lackom a Okoličánym,“ dodal Chrenko.

Nevedia, či Čederle zostane

Nateraz neukončenou témou je Sebastián Čederle. Progresívny útočník, ktorý zrejme pôjde so slovenskou reprezentáciou na majstrovstvá sveta, sa ešte nerozhodol, či zostane pod Zoborom.

„Výrazne sa zlepšil. Tam to ide podľa plánu, ktorý sme aj my s ním mali. Má platnú zmluvu a my s ním počítame. S českými klubmi ani nebudeme rokovať. V prípade, že by sa dostal na MS a bola by tam možnosť nejakej švédskej, alebo zámorskej cesty, tak sa o tom vieme rozprávať,“ priznal Chrenko pre hknitra.sk.

Tréneri pokračujú a možno aj kapitán

V Nitre pokračuje aj trénerské trio Andrej Kmeč, Ivan Švarný a Dušan Milo. A tiež s veľkou pravdepodobnosťou nekončí ani klubová ikona a najstarší hráč extraligy Branislav Mezei. K defenzívnym hráčom zástupcovia vedenia klubu podotkli, že viacerí majú platné zmluvy.

„Zmluvy majú Stacha, Vitaloš, Bača a boli by sme veľmi radi, ak by pokračoval Braňo Mezei. Jeho výkony boli znova výborné a nezaslúži si takýto koniec kariéry. Je maximálny profesionál a môže ešte hrať pár rokov. My s ním počítame a myslím si, že sa určite dohodneme,“ doplnil Chrenko o hráčovi, ktorý v októbri oslávi 45. narodeniny.