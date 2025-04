V siedmom zápase 7 gólov! Nitra je tam, kde chcela byť, ale ešte nekončí - VIDEO

Hokejová extraliga sa dočkala očakávaného finále. Súperom Košíc v sérii o majstrovský titul bude obhajca Nitra.

V rozhodujúcom siedmom zápase semifinále play-off si Nitra doma poradila so Žilinou 7:4 (1:0, 3:1, 3:3) a zahrá si po tretí raz vo finále za posledné štyri roky. Košice budú účinkovať vo finále po dvoch rokoch, ale v semifinále boli zakaždým v ostatných štyroch extraligových ročníkoch.

Pochvala pre Bučeka

Zápas číslo 7 sa hral v tohtoročnom play-off na Slovensku vôbec po prvý raz a favorita z Nitry poslal do vedenia už po necelých piatich minútach Samuel Buček. Bol to len druhý gól nitrianskeho kanoniera v semifinálovej sérii (celkovo 31. v sezóne 2024/2025), ale tréner Andrej Kmeč ho pochválil aj za niečo iné.

„Samo je výborný hráč. Trochu sa trápil strelecky, ale teraz to rozbehol on. Nebolo to však o jeho góle, ale o bekčekingu, keď naštartoval celé mužstvo,“ povedal Kmeč aj pre denník Šport.

Hrali o všetko

V prostrednej časti hry Nitra pridala ďalšie tri góly a keďže Žilina iba jeden, bolo prakticky rozhodnuté. V tretej tretine ešte oba tímy predviedli gólovú prestrelku so šiestimi gólmi, ale na celkovom hladkom triumfe Nitry (7:4) to nič nezmenilo.

„Sme tam, kde sme chceli byť, ale nekončíme. Hrali sme o všetko. Veľmi som to chcel vyhrať pre môjho zosnulého deda, ktorý mi zomrel po druhom zápase. Verím, že to videl,“ povedal Buček.

(Ne)chýbali im clony

„Siedmy zápas je ťažký psychicky aj fyzicky. Zvládli sme ho však výborne, bolo cítiť, že chalani chcú dať do toho všetko. V piatom, šiestom zápase sme hrali na krásu, chýbali nám clony pred bránkou. Teraz to tam bolo a pomohlo nám to,“ doplnil tréner Kmeč.

V žilinskom tábore bolo cítiť sklamanie z konca sezóny, ale aj hrdosť na to, čo Vlci dokázali. Žilina sa stala prvým nováčikom v histórii slovenskej extraligy, ktorý si vybojoval medailu, aj keď „len“ bronzovú.

Smútok aj hrdosť

„Aj pri vedení Nitry sme mali šance, mohol sa zápas inak zlomiť. Doťahovali sme, nebolo to zlé, no Nitra má skúsenosti s play-off za posledné roky väčšie, ako my. Potom sme opäť mali šance, ktoré sme nevyužili a Nitra následne trestala. Poskytli sme súperovi veľa šancí na góly a oni ich dali. Je cítiť určité sklamanie z posledného zápasu, ale myslím si, že keď sa pozrieme na to s odstupom pár dní, budeme túto sezónu hodnotiť určite pozitívne,“ zhodnotil kapitán Žiliny Rastislav Dej na webe vlcizilina.hockeyslovakia.sk.

Druhýkrát Košice – Nitra

Finále Košice – Nitra sa v extralige zopakuje po 11 rokoch. V sezóne 2013/2014 sa po dramatickej sérii týchto dvoch tímov tešili Košice 4:3 na zápasy a získali vtedy siedmy slovenský majstrovský titul. Dnes ich majú „oceliari“ na konte deväť a pod vedením Dana Cemana budú chcieť zaokrúhliť ich počet na desať. Nitra má síce desať medailových umiestnení na konte, ale len dva tituly z rokov 2016 a 2024.

Finálová séria sa začne v Košiciach na Veľký piatok o 18.00 h. Pokračovať sa bude na Veľkonočnú sobotu na rovnakom mieste a v rovnakom čase. V Nitre sa bude pokračovať v utorok a stredu 22., resp. 23. apríla.