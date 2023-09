Streľba v Rotterdame si vyžiadala mŕtvych, muž spustil paľbu v univerzitnej nemocnici a neďalekom byte (video)

Streľba v univerzitnej nemocnici a neďalekom byte v holandskom meste Rotterdam si vo štvrtok vyžiadala dvoch mŕtvych a zranenie 14-ročného dievčaťa. Informovala o tom polícia.

Podozrivého zatkli. V Erazmovom zdravotníckom centre aj neďalekom byte tiež podľa úradov založil požiare.

Holandská polícia najprv uviedla, že muž oblečený vo vojenskom odeve spustil paľbu ručnou zbraňou v triede v univerzitnej nemocnici a zranil jedného človeka. Tiež hlásila streľbu v neďalekom dome.

2 dead following shootings at a university hospital and a home in Rotterdam resulting in multiple fatalities as well…😡#Rotterdam pic.twitter.com/N8X8cf0kv5

