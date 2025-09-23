Obranu má na starosti NATO, nie EÚ. Minister Kaliňák reaguje na konferenciu o „múre proti dronom“ – VIDEO

Zástupcovia Maďarska a Slovenska sa nezúčastnia na videokonferencii, ktorú zvolal eurokomisár pre obranu Andrius Kubilius.
Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) reagoval na „múr proti dronom“. Ide podľa neho len o politické vyjadrenie. Ako vysvetlil, v tejto téme je aktuálne veľa nejasností a nie je to téma, ktorú by považoval za podstatnú. Vysvetlil, že toto nemá na starosti ale NATO. Upozornil aj na dohodu, na základe ktorej nesmie dochádzať k prekrývaniu kompetencií, ktoré má na starosti NATO, nie EÚ.

Vníma to ako heslo

Jediné, čo ma EÚ na starosti, je budovanie priemyselných kapacít. Dnes budovanie nejakého múru mi príde ako politické vyjadrenie. Nevieme, čo za tým ešte je, my sa na to pozrieme,“ dodal minister s tým, že keby je to tak jednoduché, tak ani na Ukrajinu, ani do Ruska by žiadne drony nelietali.

Kaliňák to preto vníma skôr ako heslo, za ktorým sa má možno postupne niečo začať robiť. Nie je mu však zatiaľ jasné, čo sa bude robiť, keďže EÚ toto nemá na starosti a nemá na to ani nástroje. Obrana je podľa jeho slov možná len vtedy, ak sú k tomu konkrétne rozhodnutia, pričom jediný, kto môže rozhodnúť napríklad o tom, že sa v regióne niečo zostrelí, je domáca vojenská autorita, ktorá má však limitované právomoci.

Slovensko nie je izolované

Z pohľadu dronov podľa ministra musí dôjsť aj k legislatívnym úpravám v jednotlivých krajinách. Všetko sa to však deje v rámci NATO, ktoré určuje, akým spôsobom sa budú jednotlivé krajiny brániť.

Príde mi to ako vec, ktorá sama o sebe je nejakým politickým heslom, ktoré nemá náplň, a sami nevedia, čo by vlastne chceli urobiť. Uvidíme, čo z toho bude. Položili sme nejaké otázky, budú nejaké odpovede,“ dodal minister s tým, že nech by EÚ v tomto zmysle čokoľvek prijala, nebude to mať žiadny účinok, keďže v tejto oblasti neexistuje potrebná kompetencia. Čoskoro sa však podľa ministra dozvieme, „čo tým básnik myslel“. Kaliňák sa na záver vyjadril, že Slovensko určite nie je izolované.

Videokonferencia bez Slovenska

Zástupcovia Maďarska a Slovenska sa totiž nezúčastnia na videokonferencii o vytvorení „ochranného valu proti dronom“ na východnej hranici Európskej únie, ktorú zvolal eurokomisár pre obranu Andrius Kubilius. Korešpondentovi webu eurointegration.com.ua v Bruseli to povedal hovorca Európskej komisie Thomas Rainier.

Videokonferencia sa uskutoční v piatok 26. septembra a zúčastní sa na nej sedem štátov EÚ nachádzajúcich sa na východe bloku – Estónsko, Lotyšsko, Litva, Fínsko, Poľsko, Rumunsko a Bulharsko. Pozvánka na účasť bola zaslaná aj Ukrajine.

Určite nevylučujeme ďalšie konzultácie v potenciálne širšom formáte. Zatiaľ sa však na nich zúčastní iba týchto sedem krajín v prvej línii a, samozrejme, Ukrajina,“ dodal hovorca EÚ.

