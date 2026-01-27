Strašenie alebo reálna hrozba pre premiéra? Gašpar reaguje na ukrajinského extrémistu, ktorý sa vyhrážal smrťou Ficovi - VIDEO

Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) ostro odsudzuje výrok veliteľa Ukrajinskej dobrovoľníckej armády Dmytra Jaroša, ktorý adresoval smrteľné vyhrážky slovenskému predsedovi vlády Robertovi Ficovi a maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi.
Dmytro Jaroš, ktorý je známy aj ako vodca ukrajinskej neonacistickej skupiny Pravý sektor, zverejnil veľmi útočný a agresívny príspevok na sociálnej sieti, v ktorom sa vyhráža Ficovi aj Orbánovi. O slovenskom premiérovi vyhlásil, že by si želal, aby skončil ako Jozef Tiso.
„Pohľad späť do histórie: Maďarsko Miklósa Horthyho a Ferenca Szálasiho a Slovenský štát Jozefa Tisa boli spojencami nacistického Nemecka pod vedením Hitlera v druhej svetovej vojne. Spáchali vojnové zločiny a boli spoluvinníkmi genocídy proti ukrajinskému ľudu. Všetci skončili veľmi zle: v pekle.
Aktuálne: Maďarsko Viktora Orbána a Slovensko Roberta Fica sú spojencami Ruskej federácie s imperialistickými ambíciami, „lokaji“ Putina v dobyvačnej vojne proti Ukrajine…
Tieto postavy sú tiež spoluvinníkmi invázie, okupácie a genocídy proti ukrajinskému ľudu (samozrejme, nielen oni)…
História sa opakuje: príde čas, keď Putin, Orbán a Fico hanebne zdochnú tak, ako ich predchodcovia; a ich hriešne duše sa budú smažiť na panvici diabla v pekle. Naopak Ukrajina bude žiť naveky! Sláva ukrajinskému národu! Smrť nepriateľovi!“
Ako upozornil maďarský portál Ellenpont, Jaroš nie je akýsi „izolovaný blázon“, ale ako vojenský veliteľ má úzke väzby na vládu Volodymyra Zelenského. Mimo toho je blízkym priateľom nedávno zosadeného šéfa SBU (ukrajinskej tajnej služby) Vasyľa Maljuka, s ktorým sa pravidelne stretávali. Jaroš bol zároveň poradcom bývalého vrchného veliteľa ukrajinských ozbrojených síl, Valerija Zalužného.
Smrteľné vyhrážky z Ukrajiny
Do akej miery môžu byť nebezpečné takéto vyhrážky v kontexte toho, že sa na Slovensku stal atentát na premiéra, sme sa pýtali podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara.
„V prvom rade dúfam, že to nie je názor celej Ukrajiny a ukrajinských občanov a mal by byť posudzovaný individuálne,“ povedal Gašpar v úvode. „Rozhodne takéto výroky treba absolútne odsúdiť a mala by na to reagovať samotná ukrajinská spoločnosť a štátne orgány Ukrajiny, pretože Ukrajina sa uchádza o vstup do Európskej únie a toto je nezlučiteľné so zásadami a s princípmi, na ktorých stojí Únia,“ uviedol ďalej.
Je slovenský premiér v nebezpečenstve?
Dmytro Jaroš je jednou z najkontroverznejších postáv ukrajinskej politiky, ktorý sa stal známym počas Euromajdanu medzi rokmi 2013-2014 ako zakladateľ a vodca nacionalistického hnutia, tzv. Pravého sektora. Práve táto skupina sa stala radikálnym paramilitárnym krídlom protestujúcich. Bol to práve Jaroš a jeho Pravý sektor, ktorí sa zapojili do priamych a často násilných stretov s poriadkovou políciou, čo nakoniec viedlo k pádu prezidenta Viktora Janukovyča.
Nie je to prvýkrát, čo Jaroš cez agresívne príspevky na sociálnej sieti zaútočil na známych politikov. Už aj v minulosti sa otvorene vyhrážal vojnou a atentátom na maďarského premiéra Viktora Orbána ako aj na maďarského ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa. Jaroš vo svojich príspevkoch veľmi často porovnáva historické krivdy a udalosti z čias druhej svetovej vojny so súčasným politickým napätím a situáciou na Ukrajine.
Do akej miery môže byť nebezpečná osoba s takou minulosťou ako Dmytro Jaroš pre slovenského premiéra? „Ak by z takéhoto vyjadrovania hrozila reálna hrozba a nejaké nebezpečie, tak to musia zachytiť naše spravodajské služby. Nie je to dobrý signál do vzťahov so Slovenskom a toho, čo Ukrajina deklaruje, že by chcela byť členom zoskupenia, kde sa takéto správanie absolútne nepripúšťa,“ reagoval na otázku Gašpar.
„Obávam sa toho, že po skončení vojny príde ešte veľa hrozieb, ktoré súvisia s vnútornou bezpečnosťou členských krajín a budú plynúť z toho, čo je na Ukrajine dnes realitou – množstvo zbraní v nelegálnej držbe, ľudia bez strechy nad hlavou, a ľudia ktorí vo vojenskom konflikte už niekoho zabili a znižuje sa tak citlivosť na takéto konanie. To všetko by sme mali mať na pamäti a pripravovať sa na to,“ zdôraznil tiež podpredseda parlamentu.
Sabotáž Nord Streamu na pokyn Ukrajiny
Nemecký Spolkový súdny dvor (BGH) po prvý raz verejne naznačil, že útok na plynovody Nord Stream bol s vysokou pravdepodobnosťou vykonaný na pokyn cudzieho štátu, konkrétne Ukrajiny. Uznesenie tak potvrdzuje viacero zistení investigatívy magazínu Der Spiegel, podľa ktorej útok v roku 2022 vykonalo ukrajinské komando.
Európska únia na správu zatiaľ nereagovala, ani neiniciovala smerom k Ukrajine akékoľvek vyvodenie zodpovednosti. Na názor sme sa v tejto veci pýtali aj Tibora Gašpara. „Ukrajina deklaruje záujem vstúpiť do EÚ aj do NATO, ale ak bude robiť tieto kroky, ak bude iniciovať poškodzovania energetických záujmov členských krajín – a toto bolo poškodenie energetickej bezpečnosti – nemôžeme v žiadnom prípade udeliť ani len ponuku na vstup do Európskej únie,“ reagoval na otázku Gašpar.
Nemecký súd rozhodoval o sťažnosti proti väzbe Serhija K., bývalého príslušníka špeciálnej jednotky ukrajinskej armády, ktorý je v Nemecku vo vyšetrovacej väzbe. BGH potvrdil jeho ďalšie zadržiavanie a odmietol argument obhajoby, že by mal mať takzvanú funkčnú imunitu, keďže útok bol údajne súčasťou vojny proti Rusku. Podľa súdu plynovody neslúžili vojenským, ale civilným účelom, a ich zničenie zasiahlo aj suverenitu Nemecka, keďže mali zabezpečovať jeho dodávky plynu.