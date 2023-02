Strana SaS nepomôže otvoriť ani jednu mimoriadnu schôdzu, Sulík chce dodržať slovo (video)

aktualizované 16. februára 2023, 13:18

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) nepomôže otvoriť mimoriadnu chôdzu, na ktorej by sa malo rokovať o júnovom termíne predčasných parlamentných volieb. Ako ďalej uviedol predseda SaS Richard Sulík na štvrtkovej tlačovej besede, dohodu, na ktorej sa dohodla bývalá vládna koalícia dodržia, a tak preferujú septembrový termín volieb.

„SaS drží dohody a keď nemáme evidentný dôvod meniť to, nevidíme ani dôvod sa teraz plašiť len preto, lebo Robert Fico (Smer-SD) si teraz želá skorší termín,“ vysvetlil šéf liberálov.

Nebola to napevno dohodnutá vec

Sulík zároveň nevedel povedať, či zvyšok bývalej vládnej koalície taktiež nepodporí otvorenie mimoriadnych schôdzí.

„Mám informáciu, že nepodporia ani oni, ale to sa môže zmeniť a ani by som to nikomu nezazlieval. Nebola to napevno dohodnutá vec,“ povedal Sulík.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Schôdza o „tristoročných haraburdách“

Predseda SaS avizoval, že nepomôžu otvoriť ani druhú mimoriadnu schôdzu k odovzdaniu bojových lietadiel MiG-29 Ukrajine.

„Vláda Roberta Fica alebo Petra Pellegriniho (Hlas-SD) kúpila americké F-16 stíhačky s tým, že musíme už tie zastaralé šroty migy konečne nahradiť. Z dvanástich je osem vždy v oprave. A teraz zrazu máme ísť diskutovať o tom, že to má cenu zlata?“ pýta sa Sulík.

Dodal, že migy nie sú pre Slovensko použiteľné, lebo už boli nahradené F-16. Podľa Sulíka je Ukrajina asi jediná krajina na svete, ktorá „tie tristoročné haraburdy vie využiť.“