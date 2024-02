Strana Šanca sa bude zlučovať s Demokratmi, Slovensko potrebuje podľa Naďa spoločný postup proti vládnemu valcu

Strana Šanca schválila zlúčenie s Demokratmi. Udialo sa tak na kongrese strany Šanca v Banskej Bystrici, kde delegáti jednohlasne schválili zlúčenie so stranou Demokrati.

Informovala o tom hovorkyňa strany Demokrati Martina Kakaščíková s tým, že nasledovať bude ešte formálne odsúhlasenie strany Demokrati na najbližšom sneme strany.

Rozumejú si aj ľudsky

Ako Demokrati priblížili, strany spolupracujú už od parlamentných volieb, pričom Šanca bola jednou z piatich strán, ktoré kandidovali spoločne na kandidátke Demokratov.

„Naša doterajšia spolupráca bola intenzívna, odborná a teší ma, že si rozumieme aj ľudsky. Chceme pokračovať v spoločných aktivitách, zdieľame rovnaké hodnoty a naše strany stoja na totožných demokratických princípoch. Je preto prirodzené, že po spoločných rokovaniach navrhujeme zlúčenie, nemá zmysel trieštiť demokratické sily,“ vyhlásil predseda strany Šanca František Oľha.

Slovensko potrebuje jednotu

Ako priblížil predseda Demokratov Jaroslav Naď, najbližší Snem Demokratov rozhodne o zlúčení so stranou Šanca a stane sa tak najneskôr do konca roka 2024.

Slovensko potrebuje podľa Naďa jednotu a spoločný postup proti „vládnemu valcu, ktorý ohrozuje spravodlivosť a rozkladá piliere právneho štátu“. Demokrati sú podľa predsedu strany pripravení ponúkať odbornú, proeurópsku politiku.

„Verím, že to bude aj so skvelými ľuďmi zo strany Šanca. Aj týmto krokom chceme preniknúť ešte viac do regiónov a rozširovať naše rady,” dodal Naď.

Má približne sto členov

Strana Šanca má v tomto čase približne 100 členov a ďalšie desiatky sympatizantov.

Strana formálne zanikne po tom, čo Demokrati na svojom sneme schvália zlúčenie a nasledovať bude 90-dňové prechodné obdobie, kedy budú mať členovia strany Šanca možnosť rozhodnúť sa, či vstúpia k Demokratom.

Predsedníctva strán Šanca a Demokrati pritom schválili zámer zlúčiť sa na svojich januárových rokovaniach.