Straka sa vyjadril k rýchlemu koncu v Košiciach. Urobili sme veci, ktoré mohli fungovať, vraví

Futbalové zemetrasenie v Košiciach znamenalo skorý odchod z klubu aj pre Františka Straku.
Skúsený český tréner bol pri klube FC Košice iba mesiac, odkoučoval šesť zápasov, ale keďže po dvoch víťazstvách prišli štyri prehry s nevýrazným herným prejavom, musel sa porúčať.
„Cez telefón mi oznámili, že končím. Nechcem sa k tomu veľmi vyjadrovať. Nech si každý urobí svoj obraz. Myslím si, že každý vie o náročnosti tejto misie. Určite pre mňa nebola jednoduchá. Varil som z toho, čo som mal k dispozícií. Viac-menej som spoznával mužstvo. Mrzí ma to o to viac, že sme urobili určité kroky a veci, ktoré by mohli a mali fungovať. A teraz prišlo toto. Nerátal som s tým,“ povedal 67-ročný Straka v rozhovore pre denník Šport.
Musel si odskočiť…
Prezidenta klubu Dušana Trnku nahnevalo, že na jednom z tréningov A-tímu Straka vôbec nebol prítomný a viedol ho jeho druhý asistent. Bývalý československý reprezentant a účastník MS 1990 však prišiel s vysvetlením.
„V Prahe som nechal nejaké veci a musel som odcestovať. Druhá vec je, že sme sa na tom s realizačným tímom dohovorili. Počas toho, čo budem preč, vedenie tréningov preberú chlapci. Svoj odchod som smeroval práve na reprezentačnú pauzu, pretože som musel dotiahnuť nejaké veci v Prahe,“ uviedol Straka.
Hľadajú trénerov
V Košiciach momentálne hľadajú hlavného trénera aj asistentov. Aktuálne je reprezentačná prestávka a mužstvo počas nej dočasne prevzali Peter Černák ako hlavný tréner a Peter Šinglár plus Jaroslav Kolbas ako asistenti. V klube došlo aj k zmene na poste športového riaditeľa, Mareka Saparu zatiaľ nahradil Ján Gajdošík, športový riaditeľ Akadémie FC Košice.
Ďalšie zmeny
Prezident Trnka neskôr informoval aj o hráčskych zmenách v kádri.
„Dvojicu Adam Goljan a Mario Pejazič sme s okamžitou platnosťou preradili do B-mužstva. Kvarteto Matúš Kira, Matej Madleňák, Vladimir Perišič a Marek Zsigmund má podmienku po najbližší domáci zápas proti Spartaku Trnava,“ podotkol šéf košického klubu.
Aktuálne posledné Košice majú v tabuľke Niké ligy 7 bodov zo 14 zápasov. Najbližší konkurenti v boji o záchranu Ružomberok a Skalica majú na konte o 5 bodov viac.