Kritický prezident FC Košice. Obrana a brankári nespĺňajú ligové kritériá, vraví Trnka

Futbalisti FC Košice mali pred sezónou smelé plány atakovať pozície v hornej polovici tabuľky a niečo uhrať aj v pohárovej Európe.
V Konferenčnej lige UEFA nepreskočili hneď prvú – bieloruskú prekážku a v domácej najvyššej súťaži na ich konto pribúda jedna prehra za druhou.
V sobotu v Dunajskej Strede (prehra 1:3) to bola pre Košičanov piata prehra z posledných šiestich a celkovo desiata z 13 zápasov sezóny. V tabuľke im dlhodobo patrí posledná priečka, aktuálne so 7 bodmi a mankom 5 bodov na predposledný Prešov.
Nepohoda na zamyslenie
„Je to pre nás veľmi ťažká situácia. Cítiť nepohodu v mužstve. Musíme sa všetci zamyslieť a sadnúť si. Takto to ďalej nemôže ísť,“ vravel Dušan Trnka, prezident klubu FC Košice, v rozhovore pre STVR Šport.
Košice aj dokážu produkovať útočný futbal, ale nie zo zabezpečenej obrany. V zápasoch mávajú viacero tzv. hluchých pasáží, keď dovolia súperovi skórovať a z manka jedného či dvoch gólov sa len ťažko dostávajú naspäť do hry
5 zápasov = 16 gólov
V posledných piatich zápasoch Košičania inkasovali až 16-krát a sami strelili 7 gólov. K naštartovaniu mužstva nepomohla ani zmena trénera, keď pred mesiacom českého odborníka Romana Skuhravého nahradil jeho krajan František Straka.
„Pre mňa je úplne najväčší problém, že nedokážeme odohrať zápas bez inkasovaného gólu. Brankári a obrana momentálne nespĺňajú ligové kritériá. Bráni však celé mužstvo, preto si všetci musia vstúpiť do svedomia. Nikto za nich futbal hrať nebude – ani tréner, ani vedenie, ani fanúšikovia. Je pre nás absolútne neakceptovateľné, ak hráči hovoria, že hrali dobre, ale inkasujú priemerne tri góly na zápas. Musí sa to zmeniť,“ doplnil Trnka.