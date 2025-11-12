Šesť zápasov a dosť. Straka už nie je tréner FC Košice a Sapara nie je športový riaditeľ - VIDEO

Pohár trpezlivosti pretiekol a vo futbalovom tíme FC Košice sa rozhodli k radikálnemu kroku.
Vzhľadom na neuspokojivé výsledky, výkony a najmä poslednú priečku v Niké lige sa vedenie tímu rozhodlo s okamžitou platnosťou odvolať celý realizačný tím na čele s hlavným trénerom Františkom Strakom.
Košickí futbalisti prehrali štvrtýkrát po sebe. Upútali však nasadením najmladšieho hráča histórie
Už dvakrát
Pri mužstve už nie je ani športový riaditeľ a bývalý slovenský reprezenant Marek Sapara. V Košiciach skončili aj asistenti hlavného trénera Ľubomír Kordanič a Matej Čobik-Ferčík. V Košiciach vymenili trénera v aktuálnej sezóne už po druhý raz. Predtým začiatkom októbra skončil pri tíme Roman Skuhravý a na jeho miesto prišiel už spomenutý Straka.
„Dôvodom sú neuspokojivé výkony a výsledky A-mužstva v Niké lige. V tabuľke máme sedem bodov, sme poslední, a preto sme sa rozhodli zakročiť. Rozhodli sme sa ukončiť spoluprácu s realizačným tímom trénerov a rovnako aj Marekom Saparom, ktorý bol zodpovedný za športový úsek. Všetkým by som sa rád poďakoval za ich prácu pre náš klub, nech sa im darí v ďalšej kariére,“ informoval prezident FC Košice Dušan Trnka na klubovom webe.
Nedotklivý kráľ ješitnosti alias tréner Weiss podľa ultras fanúšikov Slovana. Začala sa vojna s klubom? - VIDEO
Dočasne Černák
Trnka zároveň prezradil mená ľudí, ktorí dočasne zasadnú na uvoľnené pozície v trénerskom tíme aj vo vedení športového úseku klubu.
„Vedením tréningového procesu A-mužstva sme poverili Petra Černáka, ktorý je v našom klube trénerom kategórie U19. Jeho asistentmi budú Peter Šinglár, ktorý počas jesennej časti asistoval v B-mužstve, a Jaroslav Kolbas, ktorý vedie družstvo U17. Ide o dočasné riešenia, kým sa nedohodneme s trénermi nového realizačného tímu. To isté platí aj o riadení športového oddelenia, kde Mareka Saparu dočasne zastúpi Ján Gajdošík, športový riaditeľ Akadémie FC Košice,“ doplnil Trnka.
Straka rýchlo „odletel“
Tréner Straka absolvoval s tímom Košíc počas vyše mesiaca iba šesť zápasov. Začal povzbudivo ligovým víťazstvom nad Michalovcami (3:2) a pridal aj triumf v Slovenskom pohári na ihrisku Zlatých Moraviec (4:2).
Potom však prišla domáca prehra s Podbrezovou (2:4) a po nej ďalšie tri zápasy s nulou na bodovom konte v Trnave (1:3), Dunajskej Strede (1:3) a naposledy v Trenčíne (0:2). Aktuálne majú Košice v tabuľke 7 bodov zo 14 zápasov. Najbližšie tímy v tabuľke Ružomberok a Skalica majú na konte o 5 bodov viac.
Neváhal ani minútu! Straka má nakopnúť posledné Košice, Sapara hovorí o návale energie
Očista a nový začiatok
Na otázku, čo si od radikálnych zmien sľubuje, Trnka pre denník Šport odpovedal:
„Absolútnu očistu a nový štart. Chceme, aby nastali radikálne zmeny v prístupe, že hráči počas zápasu nebudú chodiť, ale behať, že nebudú zápasy bez vyhratých súbojov, ale prídu duely, v ktorých ľudia budú hráčom tlieskať za to, že si obliekajú dres FC Košice. Sľubujeme si tiež to, že nebudeme musieť poukazovať na to, ako sa bojuje v iných mestách.”