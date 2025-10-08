Neváhal ani minútu! Straka má nakopnúť posledné Košice, Sapara hovorí o návale energie

Čecha vystriedal iný Čech. Po Romanovi Skuhravom prevzal kormidlo rozkývanej futbalovej lode s názvom FC Košice František Straka. Zmluva je podpísaná do 31. mája 2026, čiže do konca aktuálnej sezóny.
Českobudějovický rodák František Straka má už 67 rokov, ale v sebe ešte dostatok energie, aby pomohol Košiciam z posledného miesta v tabuľke do pokojnejších vôd Niké ligy.
Roman Skuhravý končí na pozícii trénera FC Košice
Ciele sú tabu
„Neváhal som ani minútu, pretože aj z histórie viem, čo Košice vo futbale znamenajú. Uvedomujem si, že prichádzam v situácii, keď je FC Košice so štyrmi bodmi na poslednom mieste. Viem aj to, že herný prejav mužstva nie je zlý, ale jedna vec je hrať dobrý futbal, ale druhá, že je to málo platné, ak nie ste efektívni. Práve preto sa pokúsim zmeniť základné veci na ihrisku, ako sú organizácia hry či disciplína. Všetko sa začína vzadu a končí vpredu. V tejto chvíli sa nechcem baviť o cieľoch, za prioritu považujem dostať sa z tejto nepríjemnej situácie. A to čo najskôr,“ povedal Straka podľa klubového webu FC Košice.
Žilina rozdrvila utrápené Košice a je na čele. Výbornú formu potvrdili aj Michalovce
Dvakrát doma
V Niké lige teraz čakajú na Košičanov dva domáce zápasy za sebou. Po reprezentačnej prestávke 19. októbra to bude duel proti Michalovciam a o šesť dní neskôr Podbrezová.
„Povinnosť nám velí uspieť. Prvý krok budú Michalovce, ten chceme zvládnuť, a potom sa môžeme baviť ďalej,“ dodal Straka.
Skúsenosti a emócie
„Som veľmi rád, že sme sa dohodli s veľmi skúseným trénerom Františkom Strakom, ktorý je zárukou toho, že vám do klubu príde hneď veľký nával energie. Som presvedčený, že jeho príchod bude mať pozitívny vplyv na kabínu. Okrem toho očakávam, že sa mu podarí mužstvo stabilizovať a zorganizovať. S takýmito situáciami má veľké skúsenosti a vie medzi hráčov priniesť veľký entuziazmus a emócie. V tom vidím jeho ďalší veľký prínos, pretože s jeho príchodom mužstvo získa to, čo mu doposiaľ najviac chýbal,“ informoval športový riaditeľ košického FC Marek Sapara.