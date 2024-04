Stovky ľudí sa prišli rozlúčiť s obeťami tragédie v Spišskom Podhradí, zaznelo aj posolstvo od pápeža

Stovky ľudí sa v stredu prišli v Starej Ľubovni rozlúčiť s Luciou, Sofiou a Katarínou, tromi gymnazistkami, ktoré prišli o život pri sobotnom nešťastí v Spišskom Podhradí. Posledná rozlúčka sa konala v tamojšom gréckokatolíckom Chráme Matky ustavičnej pomoci.

V jej závere zaznelo aj posolstvo od pápeža Františka. V ňom uistil príbuzných a všetkých, ktorých strata zasiahla, o svojej „otcovskej blízkosti“, vyprosil im duchovnú útechu a udelil im svoje apoštolské požehnanie.

Rodiny sa dohodli na spoločnom obrade

Liturgiu spoločne slávili prešovský arcibiskup a metropolita Jonáš, spišský diecézny biskup František Trstenský a emeritný torontský biskup Marián Andrej Pacák.

Rodiny dievčat sa dohodli na spoločnom obrade. Tragédia zasiahla mnohých a podľa biskupa Trstenského sa stala súčasťou ich života, priniesla tiež otázky nad krehkosťou ľudského života.

„Viacerí sme scitliveli v pohľade na život, na to, čo je skutočne hodnotné a dôležité, na rozdiel od ambícií, rôznych náboženských vojen v našich vzťahoch a v našej spoločnosti,“ poznamenal.

Navštevovali rovnaké gymnázium

Dievčatá navštevovali Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni, jedna z nich bola dcéra primátora mesta Ľuboša Tomka. Podľa riaditeľa gymnázia Pavla Chmeliara bude práve 6. apríl, dátum tragédie, pre školu pamätným sviatočným dňom na ich pamiatku.

V sobotu sa spoločne vybrali do Spišskej Kapituly na stretnutie mladých so spišským biskupom. Boli súčasťou skupinky, ktorú zasiahol po vystúpení autobus, keď sa nečakane pohol. Arcibiskup Jonáš poukázal na to, že všetky dievčatá pochádzali z veriacich rodín.

„Aj v tom dobrom, aj v zlom, čo sa deje v živote, aj v šťastí a nešťastí sme so svojimi veriacimi. Mňa to tiež veľmi poznačilo, bral som to ako úder, ale na druhej strane ako veriaci človek. Čo môžeme teraz robiť je stáť pri týchto ľuďoch a ďalej ich sprevádzať,“ skonštatoval.

Zdieľaná bolesť je polovičná

„Na Slovensku máme príslovie, že zdieľaná radosť je dvojnásobná a zdieľaná bolesť je polovičná. Práve v tieto dni aj ja som cítil, že potrebujeme vyjadriť tú zdieľanú bolesť so situáciou, ktorá sa stala, aby sme ju zmiernili. Úplne odstrániť ju nevieme, to nie je v ľudských silách,“ povedal pre médiá krátko pred liturgiou biskup Trstenský.

Ten sa v uplynulých dňoch stretol nielen s rodinami dievčat, ale aj so šoférom autobusu, pod kolesami ktorého vyhasli tri mladé životy.

„Som si vedomý, že je to veľký bôľ pre rodičov, verím, že tá strata sa pomaly bude hojiť. Ten človek to ale bude nosiť stále v sebe. Pamätajme na neho so všetkou úctou i nádejou,“ dodal.

Okrem troch obetí si tragédia pri Spišskej Kapitule v sobotu vyžiadala siedmich zranených. Príčiny a okolnosti tragédie polícia naďalej vyšetruje, v prípade začala trestné stíhanie.