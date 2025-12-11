Sťažnosť výboru za referendum o protiruských sankciách odmietli, Pellegrini konal v rámci svojich právomocí

Prezident sa rozhodol nevyhlásiť referendum o neuplatňovaní protiruských sankcií na Slovensku.
Katarína Lörincová
Redaktorka domácej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Peter Pellegrini
Prezident Peter Pellegrini. Foto: archívne, SITA/Kancelária prezidenta SR
Ústavný súd (ÚS) SR odmietol ústavnú sťažnosť petičného výboru za referendum o zrušení protiruských sankcií, prezident Peter Pellegrini rozhodnutím nevyhlásiť referendum konal v rámci ústavou zverenej právomoci. Informovali o tom z Kancelárie prezidenta (KP) SR.

O vyhlásenie referenda o zrušení sankcií proti Rusku hlavu štátu v petícii žiadali zástupcovia Slovenského hnutia obrody (SHO), prezident však začiatkom júna rozhodol o nevyhlásení referenda s otázkou: Súhlasíte s tým, aby Slovenská republika neuplatňovala sankcie voči Ruskej federácii, ktoré škodia slovenským občanom, živnostníkom a aj podnikateľom? SHO následne na Pellegriniho podalo ústavnú sťažnosť, vo veci zmareného referenda.

Viaceré nejasnosti

Petičiari boli presvedčení, že svojím rozhodnutím nevyhlásiť referendum v danej veci porušil zákony a aj ústavu, a zmietol zo stola podpisy temer 400-tisíc občanov. Prezident vtedy rozhodnutie zdôvodnil tým, že návrh na vypísanie referenda je nevykonateľný a na vyhlásenie referenda neboli splnené zákonné podmienky. Po preštudovaní návrhu od SHO konštatoval, že nie je ani jednoznačný, ani určitý, ani predvídateľný. V referendovej otázke boli podľa neho viaceré nejasnosti.

Prezident SR v rozhodnutí jasne uviedol a odôvodnil argumenty, na základe ktorých rozhodol o odmietnutí vyhlásiť referendum, pričom podstata jeho rozhodnutia smerovala k neústavnosti referendovej otázky. Rozhodnutie prezidenta SR nevyhlásiť referendum teda nebolo prejavom neúcty či nerešpektu k tomuto nástroju priamej demokracie, práve naopak – vyjadril úctu k referendu a zvýraznil, že formulovaniu referendovej otázky je potrebné venovať vysokú pozornosť,“ uviedli z KP SR.

Oprávnenie odmietnuť

Doplnili, že ÚS SR vo svojom rozhodnutí poukázal, že volebný zákon jasne priznáva prezidentovi oprávnenie odmietnuť vyhlásiť referendum, ak sú splnené určité podmienky. Hlava štátu je tiež ako štátny orgán nepochybne oprávnená preskúmať, či petícia zodpovedá ústave, osobitnému zákonu a či má predpísané náležitosti, a teda či prezidentovi vznikla povinnosť referendum vyhlásiť.

Pri pochybnosti o ústavnosti a zákonnosti predloženej petície nemá prezident SR povinnosť podať návrh ústavnému súdu podľa ústavy, ale ide o fakultatívne oprávnenie prezidenta SR, či využije možnosť kontroly ústavnosti predmetu referenda ústavným súdom alebo sám posúdi jeho ústavnosť a na základe vlastnej úvahy rozhodne, či referendum vyhlási alebo jeho vyhlásenie odmietne,“ doplnili z KP SR.

