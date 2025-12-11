Za prekrútenú zmienku o Benešových dekrétoch nám chcú dávať šesť mesiacov basy, reaguje Šimečka na nový prílepok Smeru

Smer-SD do parlamentu ako prílepok predložil nový trestný čin – popieranie mierového usporiadania po druhej svetovej vojne. Predseda opozičného Progresívneho SlovenskaMichal Šimečka upozorňuje na to, že takto chce Smer-SD dostať do basy jeho, prezidenta Petra Pellegriniho a tisíce ďalších ľudí, najmä Maďarov žijúcich na Slovensku.
„Toto je už čisté Rusko alebo Severná Kórea“
„V skratke, za účelovo prekrútenú zmienku o Benešových dekrétoch nám chcú dávať šesť mesiacov basy,“ uviedol Šimečka. Podľa predsedu PS ide o protiústavný nezmysel, ktorým sa strana Smer-SD snaží odpútať pozornosť od vlastných škandálov a padajúcich preferencií.
„Ale je aj tak neuveriteľné, ako hlboko sú ochotní klesnúť, toto je už čisté Rusko alebo Severná Kórea. Diktátori sa sem budú chodiť učiť od nich,“ vyhlásil Šimečka. Podotkol, že slovenské rodiny majú pred sebou tie najťažšie Vianoce. „A od tohto smeráci neodpútajú pozornosť ničím, ani diktátorskými útokmi na opozíciu,“ uzavrel predseda PS.
Téma Benešových dekrétov
Progresívci otvorili tému Benešových dekrétov prednedávnom. Líder hnutia zdôraznil, že ich nechcú rušiť, no chcú praktické veci, napríklad aby Maďari na Slovensku neboli odsúvaní na druhú koľaj, aby sa na nich neuplatňovala kolektívna vina, aby vláda podporovala ich národnostné vzdelávacie, kultúrne aj športové inštitúcie. Z radov koalície zaznievali hlasy, že PS chce Benešove dekréty zrušiť. Voči tomu sa však predstavitelia PS ohradili.
„Benešove dekréty sú súčasťou nášho právneho poriadku, nikto ich nechce zrušiť, ale sú vyhasnuté a nemali by sa používať na zakladanie nových právnych skutočností. My chceme, aby štátne orgány tento princíp konečne rešpektovali,“ uviedol vtedy Šimečka s tým, že aj dnes, v 21. storočí, možno kvôli úradnej zlovôli a odvolaniu sa na dekréty nanovo prísť o vlastný pozemok.
Nedotknuteľnosť povojnových dokumentov
Vláda na to na výjazdovom rokovaní v okrese Svidník reagovala prijatím uznesenia o nedotknuteľnosti povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po II. svetovej vojne na Slovensku a vyjadrila znepokojenie „nad výzvami podnecujúcimi k otváraniu tzv. Benešových dekrétov, ktoré vyvolávajú zbytočné napätie, nedorozumenie a polarizáciu spoločnosti“.
„Právne akty k usporiadaniu pomerov po II. svetovej vojne vo vtedajšom Československu, súhrnne označované ako Benešove dekréty, je potrebné vnímať v kontexte povojnového usporiadania Európy určeného spojencami protifašistickej koalície,“ píše sa v uznesení vlády.
Schválený materiál sa odvoláva na prijaté uznesenie Národnej rady z 20. septembra 2007 o nedotknuteľnosti povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po II. svetovej vojne na Slovensku. Vláda zdôraznila, že právne akty reprezentatívnych orgánov Československej republiky a Slovenskej národnej rady k usporiadaniu pomerov po vojne sú súčasťou právneho poriadku SR, otázku Benešových dekrétov považuje za uzatvorenú.