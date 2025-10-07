Rodné čísla v petícii za vyhlásenie referenda? Hlas chce zamedziť zneužívaniu petičného práva

V petícii občanov za vyhlásenie referenda by mohlo byť povinné uvádzať aj rodné čísla podpísaných občanov. Počíta s tým návrh novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene niektorých zákonov, ktorý predložili do Národnej rady SR poslanci Hlasu-SDDávid Demečko a Richard Eliáš.
Zároveň sa v návrhu explicitne ustanovuje oprávnenie Kancelárie prezidenta SR na spracúvanie osobných údajov uvedených v petícii a na ich overovanie v Registri fyzických osôb. „Zámerom návrhu zákona je posilnenie ochrany petičného práva občanov, ktorí žiadajú o vyhlásenie referenda, a zároveň posilnenie právnej istoty všetkých občanov v súvislosti s inštitútom referenda,“ zdôvodnili poslanci.
Sila ústavného zákona
Petičné právo týkajúce sa petície s cieľom vyhlásenia referenda je podľa nich potrebné osobitne chrániť, a to najmä z dôvodu významu takéhoto typu petície, a tiež pre vysoké finančné náklady spojené so zabezpečením referenda.
„Najvýznamnejším dôvodom pre osobitnú ochranu je však najmä skutočnosť, že úspešné referendum má právnu silu ústavného zákona. Následky petície, ktorou občania žiadajú vyhlásenie referenda, sú teda omnoho závažnejšie než následky „bežnej“ petície podľa petičného zákona,“ upozorňujú predkladatelia.
Ľahko zneužiteľné údaje
Doplnením rodného čísla občana ako údaja, ktorý nie je bežne verejne dostupný, sa podľa nich zamedzí možnému zneužitiu petičného práva.
V súčasnosti postačuje na podporu takejto petície iba uvedenie mena, priezviska a adresy trvalého pobytu občana, čo sú údaje, ktoré je možné jednoducho získať z verejne dostupných zdrojov, ako je napríklad kataster nehnuteľností. Tieto údaje je teda možné zneužiť a neoprávnene uviesť v rámci petície aj bez vedomia občana. Vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu poslanci navrhujú, aby zákon vstúpil do platnosti od 1. januára 2026.