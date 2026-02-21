Stávkové kancelárie stále veria Fínom, no Slováci už nie sú takými outsidermi. Surový pre SITA: V našich silách je získať bronzovú medailu - FOTO

V Číne zdolali Slováci v súboji o bronz Švédsko jednoznačne 4:0, čiže sú v pozícii obhajcov cenného kovu.
Hokej na olympiáde: Slovensko - Fínsko
Slovenský útočník Juraj Slafkovský sa teší zo svojho gólu na 3:1 v zápase proti Fínsku v základnej B-skupine na zimnej olympiáde. Miláno (Santa Giulia Ice Hockey Arena), 11. február 2026. Foto: SITA/AP.
>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026

Slovenskí hokejisti si opäť po štyroch rokoch zahrajú o tretie miesto na zimných olympijských hrách. Stane sa to druhýkrát v rade, keďže rovnako tomu bolo aj v Pekingu 2022.

V Číne zdolali v súboji o bronz Švédsko jednoznačne 4:0, čiže sú v pozícii obhajcov cenného kovu. Tentoraz sa im do cesty postaví ďalší severský gigant z Fínska. Pôjde o akúsi odvetu zo skupinovej fázy turnaja.

Zmenili sa kurzy

Favoritmi budú opäť hráči Suomi, hoci so Slovákmi prehrali 1:4. V tomto dueli verili stávkové kancelárie aktuálnym olympijským šampiónom, inak tomu nie je ani teraz.

V skupine B vypísali Fortuna, Niké a Tipsport kurzy na triumf Fínska od 1,30 do 1,35 v riadnom hracom čase. Na remízu bola hodnota medzi 5,48 a 6,40 a na víťazstvo Slovenska od 7,08 do 8,20.

Aktuálne sú čísla trochu odlišné. Výhra „krajiny tisícich jazier“ by mala byť s kurzom od 1,51 do 1,55. Vyrovnaný stav po 60 minútach je ohodnotený vo výške 4,90 až 5,17. Triumf hokejistov spod Tatier je s číslom 4,70 až 5,23. Kurzy sa zmenili, Fínsko je o čosi menším favoritom a Slováci už nie sú takými outsidermi.

Bývalý reprezentant Tomáš Surový si uvedomuje, že to bude určite odlišný duel. „Každé stretnutie je iné. Pevne verím, že si naši z prvého zápasu, keď Fínsko zdolali, si vzali a prenesú len dobré veci a veľmi dobre sa pripravia,“ uviedol exkluzívne pre agentúru SITA.

„Všetci veríme, že tento dá sa povedať najdôležitejší súboj na olympiáde zvládnu. Tréneri určite pripravia dobrú taktiku, rozoberú si to prvé meranie síl dopodrobna – silné či slabšie stránky, ktoré vieme využiť,“ prezradil asistent trénera v HC Slovan Bratislava.

Koniec kliatby

Surový tuší, že to bude veľmi náročný zápas. „Som však presvedčený, že je v našich silách ho zvládnuť a že získame bronzovú medailu,“ doplnil pre SITA.

Stretnutie Slovenska s Fínskom sa začne o 20.40 h. Suomi majú čo vracať, keďže ich hokejisti spod Tatier zahanbili a zrušili 22-ročnú kliatbu, ktorá sa ťahala od MS 2004.

Na spomenutom svetovom šampionáte zvíťazili Slováci naposledy nad týmto súperom na niektorom z veľkých podujatí (MS, ZOH) až do aktuálneho turnaja v Taliansku.

