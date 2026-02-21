Stále je v hre olympijská medaila, vyhlásil Slafkovský. Musíme mať hore hlavu, doplnil ho Regenda

Miloš Kelemen: „K semifinále si v kabíne isto povieme pár slov, ale musíme na prehru zabudnúť a máme ešte jeden duel, aby sme to napravili.“
Hokej - semifinále: Slovensko - USA (fotografie)
Americký obranca Jake Sanderson (85) a slovenský útočník Juraj Slafkovský počas semifinálového zápasu na zimnej olympiáde. Miláno (Santagiulia Ice Hockey Arena), 20. február 2026. Foto: SITA/AP.
Piatkové večerné semifinále na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo prinieslo smútok pre slovenských fanúšikov. Ich miláčikovia totiž nepostúpili do finále olympijského turnaja v Taliansku, namiesto toho v sobotu večer budú bojovať o bronz.

Zverenci trénera Vladimíra Országha v piatok zaslúžene podľahli Američanom 2:6 a o menej ako 24 hodín ich čaká duel proti výberu Fínska, ktorý v úvode turnaja zdolali 4:1.

V piatkovom súboji mali favorizovaní americkí hokejisti počas väčšej časti prevahu, skóre v ich prospech narastalo a po druhej tretine viedli už 5:0. V záverečnej dvadsaťminútovke Slováci už len korigovali na 1:5 resp. 2:6 zásluhou zásahov Juraja Slafkovského a Pavla Regendu.

„Nehrali sme našu hru, dali sme im príliš veľa priestoru. Dávali góly po našich hlúpostiach a to sa nemôže stávať. K semifinále si v kabíne isto povieme pár slov, ale musíme na prehru zabudnúť a máme ešte jeden duel, aby sme to napravili,“ komentoval hneď po zápase útočník Miloš Kelemen v prenose STVR.

Tretí gól na turnaji zaznamenal michalovský rodák Regenda. „Bol to náročný zápas. Bol to jednosmerný duel, súper nás „prešiel“. Nevyužili sme presilovky a sami sme mali hlúpe vylúčenia. Proti takému súperovi nemôžme robiť hlúpe faulu. Musíme sa teraz pripraviť na zajtrajšok, to je dôležitejšie. Sme v Top 4 a aj keď sme boli po druhej tretine trochu frustrovaní, musíme mať hore hlavu, lebo zajtra je nový deň,“ zhodnotil.

Ešte o jeden presný zásah viac má v Miláne na konte Slafkovský. „V podstate sme nezachytili úvod, mali sme zlé striedania, robili chyby a hádzali puky tam, kde sme nemali. Taký súper to vie využiť. Zajtra nás čaká veľký zápas, musíme sa poučiť a pozrieť si chyby. Musíme hrať ako sme hrali predtým. Už nebudeme hovoriť, čo sme mali robiť, teraz to už nezmeníme. Musíme sa pripraviť na 100 až 110 percent, aby sme to odbojovali najlepšie, ako vieme. Stále je v hre medaila. Hnevá nás, že to takto dopadlo, ale zajtra sa prebudíme a s úsmevom na tvári do toho pôjdeme, odovzdáme najlepšiu robotu ako vieme,“ dodal.

