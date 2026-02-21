Špeciálny hosť priniesol Slovákom šťastie. Vlhová by mala spolukomentovať aj zápas o tretie miesto, žiadajú fanúšikovia - FOTO

Stálicami počas celých ZOH sú vo vysielaní STVR Pavol Gašpar s bývalými hokejistami Borisom Valábikom a Mariánom Gáboríkom.
Vlhová Valábik Gáborík
Na snímke komentátori semifinálového zápasu na ZOH v hokeji medzi Slovenskom a USA. Foto: www.instagram.com
Taliansko Ľadový hokej Ľadový hokej z lokality Taliansko

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026

Slovenskí hokejisti prehrali v semifinále turnaja na zimných olympijských hrách s favorizovanými Spojenými štátmi americkými 2:6.

Prvé dve tretiny jednoznačne hráči USA prevažovali rodákov spod Tatier a viedli už o päť gólov. V poslednom dejstve si postup postrážili, tempo zvoľnili a príležitosti sa ujali Slováci.

Skórovali dvakrát zásluhou Juraja Slafkovského a Pavla Regendu, tretiu tretinu ovládli pomerom 2:1. A možno k tomu pomohlo aj obsadenie na komentátorských stoličkách.

Kde bola doteraz?

Stálicami počas celých ZOH sú vo vysielaní STVR Pavol Gašpar s bývalými hokejistami Borisom Valábikom a Mariánom Gáboríkom. Túto trojicu doplnila počas posledného dejstva aj lyžiarka Petra Vlhová.

Pozdravila sa fanúšikom, priznala, že nie je hokejovou expertkou, no je rada za príležitosť byť medzi komentátormi a aj takýmto spôsobom sledovať zápas.

Odkedy sa ohlásila, tak akoby Slováci hrali o čosi lepšie, onedlho sa presadil Slafkovský, na čo sa jej Gáborík so smiechom opýtal, kde bola doteraz. „Asi som mala prísť skôr,“ povedala Liptáčka v priamom prenose.

Príde znova?

Fanúšikovia na sociálnych sieťach okamžite zareagovali a žiadajú STVR, aby počas vysielania duelu o tretie miesto na ZOH medzi Slovenskom a Fínskom opäť bola prítomná aj Vlhová.

Ako sa televízia rozhodne ešte nie je známe. Bolo to by to však príjemné osvieženie, keďže Liptáčka má skúsenosti z bojov o medaily a aspoň na diaľku dokáže poradiť slovenským hokejistom.

„Zajtra (v čase pridania príspevku bol ešte piatok 20. februára, pozn. red.) tam budem pre istotu s vami od začiatku. Chalani, držím palce,“ napísala Vlhová na sociálnej sieti ohľadom možnosti spolukomentovania stretnutia o bronzovú medailu na zimných olympijských hrách.

Zámorské finále

Odveta proti Suomi sa začne o 20.40 h. V skupine B, a zároveň, úvodnom súboji na súčasnom olympijskom hokejovom turnaji, prekvapivo zvíťazili Slováci 4:1.

Až 24 hráčov Fínska pôsobí v NHL. Do výberu mohol každý tím vybrať 25 hokejistov. Od toho času spomenutá prehra nabudila Severanov a padli až v semifinále proti Kanade, hoci viedli už 2:0.

Finále je na programe v nedeľu 22. februára medzi Spojenými štátmi americkými a „krajinou javorových listov“. Pôjde o rovnakého zastúpenie boja o zlato ako v ženskej časti turnaja, kde zvíťazili hráčky USA po predĺžení.

