Špeciálny hosť priniesol Slovákom šťastie. Vlhová by mala spolukomentovať aj zápas o tretie miesto, žiadajú fanúšikovia - FOTO

Slováci na zimnej olympiáde 2026: Program po dňoch, zastúpenie máme vo všetkých šiestich olympijských lokalitách
Slovenskí hokejisti prehrali v semifinále turnaja na zimných olympijských hrách s favorizovanými Spojenými štátmi americkými 2:6.
Prvé dve tretiny jednoznačne hráči USA prevažovali rodákov spod Tatier a viedli už o päť gólov. V poslednom dejstve si postup postrážili, tempo zvoľnili a príležitosti sa ujali Slováci.
Skórovali dvakrát zásluhou Juraja Slafkovského a Pavla Regendu, tretiu tretinu ovládli pomerom 2:1. A možno k tomu pomohlo aj obsadenie na komentátorských stoličkách.
Kde bola doteraz?
Stálicami počas celých ZOH sú vo vysielaní STVR Pavol Gašpar s bývalými hokejistami Borisom Valábikom a Mariánom Gáboríkom. Túto trojicu doplnila počas posledného dejstva aj lyžiarka Petra Vlhová.
Pozdravila sa fanúšikom, priznala, že nie je hokejovou expertkou, no je rada za príležitosť byť medzi komentátormi a aj takýmto spôsobom sledovať zápas.
Odkedy sa ohlásila, tak akoby Slováci hrali o čosi lepšie, onedlho sa presadil Slafkovský, na čo sa jej Gáborík so smiechom opýtal, kde bola doteraz. „Asi som mala prísť skôr,“ povedala Liptáčka v priamom prenose.
Príde znova?
Fanúšikovia na sociálnych sieťach okamžite zareagovali a žiadajú STVR, aby počas vysielania duelu o tretie miesto na ZOH medzi Slovenskom a Fínskom opäť bola prítomná aj Vlhová.
Ako sa televízia rozhodne ešte nie je známe. Bolo to by to však príjemné osvieženie, keďže Liptáčka má skúsenosti z bojov o medaily a aspoň na diaľku dokáže poradiť slovenským hokejistom.
„Zajtra (v čase pridania príspevku bol ešte piatok 20. februára, pozn. red.) tam budem pre istotu s vami od začiatku. Chalani, držím palce,“ napísala Vlhová na sociálnej sieti ohľadom možnosti spolukomentovania stretnutia o bronzovú medailu na zimných olympijských hrách.
Zámorské finále
Odveta proti Suomi sa začne o 20.40 h. V skupine B, a zároveň, úvodnom súboji na súčasnom olympijskom hokejovom turnaji, prekvapivo zvíťazili Slováci 4:1.
Až 24 hráčov Fínska pôsobí v NHL. Do výberu mohol každý tím vybrať 25 hokejistov. Od toho času spomenutá prehra nabudila Severanov a padli až v semifinále proti Kanade, hoci viedli už 2:0.
Finále je na programe v nedeľu 22. februára medzi Spojenými štátmi americkými a „krajinou javorových listov“. Pôjde o rovnakého zastúpenie boja o zlato ako v ženskej časti turnaja, kde zvíťazili hráčky USA po predĺžení.