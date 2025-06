Štát pripravuje nový Občiansky zákonník, podľa šéfa SAK Kamenca je dôležité o ňom diskutovať

Štát pripravuje nový Občiansky zákonník, pričom je dôležité aby pred jeho prijatím prebehla riadna celospoločenská a odborná diskusia. V diskusii s novinármi to povedal nový predseda Slovenskej advokátskej komory Tomáš Kamenec. Ako ďalej skonštatoval, tento zákon bude určovať výkon právnych služieb na Slovensku najbližšie desiatky rokov.

„Dnes máme zákon z roku 1964,“ upozornil Kamenec s tým, že predpis má za sebou desiatky novelizácií. Nový zákonník si podľa neho aj preto zaslúži otvorenú, čestnú a primerane dlhú diskusiu, aby sa príliš skoro nemusel meniť.

„Ak sme schopní prijať nový moderný kódex civilného práva, tak už len opticky vyzerá veľmi zle, keď hneď sa príjmu ďalšie novely,“ zdôraznil predseda SAK. Občianky zákonník sa podľa šéfa SAK týka každého z nás, od narodenia až po smrť.

„Upravuje to, kedy nadobúdame spôsobilosť na práva, kedy máme spôsobilosť na právne úkony, ako sa niektoré záväzky uzatvárajú, čo sa kedy robí, až po to, čo kto po našej smrti zdedí,“ vysvetlil Kamenec. Nový zákonník by podľa neho mal ísť do medzirezortného pripomienkového konania v auguste.

„Robia to kvalifikovaní ľudia, aj advokáti, ale je dôležité, aby mali možnosť aj iní ľudia sa na to pozrieť, aby mali možnosť to pripomienkovať,“ dodal Kamenec.