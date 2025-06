Ešte to nie je uzavretá vec, reagujú Kolíková a Mikulec na oslobodenie Pčolinského spod obžaloby - VIDEO

Špecializovaný trestný súd (ŠTS) oslobodil exriaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra Pčolinského spod obžaloby. Čelil jej pre zločiny prijímania úplatku a zneužívania právomoci verejného činiteľa, ako aj prečin ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti.

Pre Mikulca to nie uzavretá vec

Ako zdôvodnil samosudca, hoci bolo preukázané, že došlo k odovzdaniu nejakých peňazí, nebolo dokázané bez akýchkoľvek pochybností, že na tom participoval obžalovaný a že prijal peniaze.

„Treba povedať, že Špecializovaný trestný súd Vladimíra Pčolinského zatiaľ oslobodil, ale nie je to oslobodenie, že by súd povedal, že pán Pčolinský je nevinný. Súd len povedal, že skutok sa stal – toto si treba uvedomiť – teda tie dôkazy boli jednoznačné o tom, že skutok sa stal, len zatiaľ nemá súd dostatočne preukázané, že by to spáchal pán Pčolinský. Treba jedným dychom povedať, že traja svedkovia svedčili, že k tomu došlo a bude to posudzovať Najvyšší súd, keďže prokurátor podal odvolanie, takže toto ešte nie je uzavretá vec, a uvidíme ako to dopadne na Najvyššom súde,“ okomentoval bývalý minister vnútra a poslanec parlamentu za hnutie Slovensko Roman Mikulec správu oslobodenia exšéfa SIS spod obžaloby.

Kolíková si počká na definitívny výsledok

„Rešpektujem samozrejme rozhodnutie súdu. Uvidíme. Tá vec je ešte živá. Ak som dobre porozumela, tak bude o tom rozhodovať ešte nadradený súd, takže treba si počkať na výsledky celého konania,“ reagovala na správu bývalá ministerka spravodlivosti SR a poslankyňa za SaS Mária Kolíková.

Progresívne Slovensko rešpektuje rozhodnutie súdu

„Rešpektujeme rozhodnutie nezávislého súdu na rozdiel od ľudí zo strany Smer a tejto vládnej koalície, ktorí zakaždým majú potrebu spochybňovať sudcu, ak sa im to rozhodnutie nepáči, zakaždým majú potrebu kričať, že to je nespravodlivé, že to je nejaký politický aktivista, tak my nič také nerobíme,“ okomentoval predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka správu o oslobodení exriaditeľa SIS spod obžaloby.

„Politici by mali menej komentovať rozhodnutia nezávislých súdov. Ak si vážime právny štát, a jeho súčasťou je nezávislé súdnictvo, tak nemôžeme mať situácie, v ktorej politici – naviac z pozície vládnej moci – šikanujú sudcov, lebo sa im nepáči nejaké rozhodnutie,“ zdôraznil tiež Šimečka.

Poslanca Smeru rozhodnutie súdu neprekvapilo

„Väčšinu káuz, ktoré sa teatrálne rozbehli za vlády Igora Matoviča považujem za umelý, vykonštruovaný a zmanipulovaný, čiže mňa toto rozhodnutie súdu neprekvapuje,“ reagoval poslanec Národnej rady SR za Smer-SD Ján Podmanický na správu o oslobodení Pčolinského spod obžaloby.

Brat Pčolinského žiada ospravedlnenie od Hegera

„Edko, kedy sa verejne ospravedlníš tak ako si sľúbil a dal slovo chlapa a vtedy aj premiéra? Chcem ti pripomenúť, že v čase, keď môj brat bol nezákonne vo väzbe si sľúbil, že sa verejne ospravedlníš, ak ho nejaký súd oslobodí spod obžaloby a ukáže sa, že jeho obvinenie bolo vykonštruované. Keďže Špecializovaný trestný súd tak po dlhých 4 rokoch a zložitom dokazovaní urobil, očakávam, že tak verejne urobíš aj ty a dodržíš slovo. Alebo sa ti to teraz veľmi nehodí, keďže nereaguješ na súkromné správy? Čakám na tvoju odpoveď,“ odkázal bývalému premiérovi Eduardovi Hegerovi na sociálnej sieti bývalý podpredseda parlamentu Peter Pčolinský.

Exšéf SIS je nevinný

„Rozhodnutie súdu vnímam pozitívne, je to po dlhej dobe veľmi dobrá správa. Sudca podrobne ovládal spis, vykonal veľké množstvo dôkazov. Súd ma oslobodil, pretože nebolo preukázané, že som skutok spáchal. My ešte zvažujeme podanie odvolania, pretože si myslíme, že nielenže som ho nespáchal, ale ani sa nestal skutok, ktorý je uvedený v obžalobe. Chceme, aby súd povedal, že som bol oslobodený z iného dôvodu,“ povedal po rozhodnutí súdu bývalý riaditeľ SIS Vladimír Pčolinský, ktorý bol vo väzbe šesť mesiacov.

Rozsudok nie je právoplatný. Prokurátor podal odvolanie a paradoxne, lehotu na podanie odvolania voči oslobodzujúcemu rozsudku si ponechal aj obžalovaný. Rozhodovať tak bude Najvyšší súd SR.

Podľa obžaloby mal Pčolinský v roku 2020 prijať úplatok od podnikateľa a konkurzného právnika Zoroslava Kollára, ktorý si tak chcel zabezpečiť, aby sa o neho prestala SIS zaujímať. Bývalému šéfovi Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovítovi Makóovi dal Kollár 40 000 eur pre vedenie SIS. Ten mal peniaze odovzdať bývalému námestníkovi SIS Borisovi Beňovi, z ktorých polovicu, 20 000 eur, údajne dostal Pčolinský.