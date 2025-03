Štartuje play-off extraligy. Nitra a Poprad už tradične proti sebe, favorit je úradujúci majster

Dvojica Nitra – Poprad je v play-off tradičná, no Poprad nebude chcieť dopustiť tradičný výsledok. Nitra sa s „kamzíkmi“ stretne vo vyraďovacích bojoch po štvrtý raz v rade, pričom každú z týchto sérií zvládla a svojho súpera vyradila.

Hoci skóre z týchto sérií hovorí jasne v prospech Nitry, favorit bol takmer vždy niekto iný. Poprad ním bol v predkole v sezóne 2022/23, keďže v tom ročníku Nitra dlhodobo bojovala dokonca o záchranu. Tam však Popradčania totálne pohoreli a vypadli už po troch zápasoch. V ich prospech mala séria dopadnúť aj vlani.

Víťaz základnej časti však nezvládol kľúčové momenty, a tak pustil ôsmu Nitru ďalej na ceste za senzačným titulom. Tentoraz, podobne ako v rokoch 2017 a 2022, pôjde do série v pozícií favorita Nitra. Majster súpera aj napriek úspešnej spoločnej minulosti nepodceňuje a očakáva silnejší Poprad ako pred rokom.

„Súpera si nevyberáme, nikdy sme to nerobili. Pozrieme si videá z našich spoločných zápasov, takisto aj videá z ich posledných zápasov. Určite niečo vymyslíme,“ vravel asistent trénera Nitry Ivan Švarný, cituje ho denník Šport.

Kliatba neexistuje

Na niečo, ako „nitriansku kliatbu“ v Poprade neveria, hoci v ich prospech nehovoria ani vzájomné zápasy v aktuálnej sezóne. V štyroch stretnutiach vyhrala Nitra trikrát. Od zmeny na lavičke a nástupe Jána Šimka je však Poprad úplne iný tím ako ten, ktorý začal sezónu. Zo sedemnástich duelov vyhral Poprad až dvanásť.

V tabuľke za posledných 15 zápasov základnej časti bol dokonca prvý, a to so štvorbodovým náskokom pred Spišskou Novou Vsou, ktorá ju vyhrala. Na forme chcú „kamzíci“ stavať aj vo štvrťfinále.

Neporovnávať série

„Naša filozofia je pripraviť sa kvalitne na nasledujúci zápas tak, aby sme ho dokázali zvládnuť a vyhrať,“ vravel pred sériou tréner Popradu Ján Šimko. O sile Nitry ako úradujúceho šampióna nechcel polemizovať.

„Neporovnával by som aktuálnu sériu z tou z minulej sezóny. Náš káder sa značne obmenil a počas sezóny sa ešte dopĺňal. Pozeráme sa najmä na seba a dopredu a nie na to, čo bolo v minulosti,“ doplnil Šimko.

Za hranicu možností

Kapitán Popradu Adam Cracknell s 35 gólmi ovládol poradie strelcov v základnej časti, ale v play-off treba hrať inak.

„Nepozerať sa na seba, ale hrať pre mužstvo. Vydať zo seba to najlepšie a ísť až za hranicu svojich možností. Ak to robia všetci, môžu prísť výsledky,“ uviedol Cracknell.

Koyš zažil všetko

Útočník Patrik Koyš si s Vlkmi prešiel poriadny kus cesty. Je jediný hráč z kádra Žiliny, ktorý si pamätá štyri sezóny víťazstiev, ale aj neúspechov v druhej najvyššej súťaži. Na konci celého snaženia bol minuloročný postup do extraligy a teraz priamy postup do štvrťfinále zo štvrtého miesta v tabuľke po základnej časti.

Bude to boj

„Bude to veľký boj. Stretnú sa dva vyrovnané tímy a bude to veľmi ťažké. Ak však urobíme všetky veci, ktoré máme, správne, tak cez Bystricu môžeme prejsť ďalej. Opakujem ale, že to vôbec nebude ľahké. Aj preto budeme potrebovať celozápasovú podporu od všetkých fanúšikov na štadióne, nielen od ultras,“ uviedol Patrik Koyš na žilinskom klubovom webe.

Fyzicky silní

O súperovi z Banskej Bystrice, ktorý skončil v základnej časti len jedno miesto za Žilinou, ešte doplnil:

„Majú fyzicky silné mužstvo. Dobre bránia, majú veľmi kvalitné dva až tri útoky. Bude to teda veľmi ťažké a rozhodovať budú detaily. V nich musíme byť lepší, ako súper.“