Dvojgólový Slafkovský má už 100 bodov v NHL! Uznali mu gól, ktorý podľa neho nemal platiť - VIDEO

Juraj Slafkovský bol druhý deň za sebou ústrednou postavou Montrealu v zápase NHL, ale tentoraz jeho produktivita viedla len k zisku jedného bodu.

Slafkovský dvakrát skóroval v zápase na ľade Seattle, jeho tím však prehral 4:5 po predĺžení. Absolútnou hviezdou zápasu bol domáci obranca Brandon Montour, ktorý strelil dva góly vrátane víťazného v predĺžení a pridal aj dve asistencie.

Stovka padla

Slafkovský má v poslednej štvrtine základnej časti NHL skvelú formu. Z posledných 10 zápasov vydoloval 11 bodov za 6 gólov a 5 asistencií a už len 10 bodov mu chýba na vyrovnanie minulosezónneho osobného maxima 50 bodov. Do konca základnej časti sezóny zostáva Montrealu odohrať 17 zápasov.

Celkovo sa jednotka draftu spred troch rokov dostala na 100 bodov (38 gólov a 62 asistencií) počas troch sezón v profilige. A to vo svojej prvej sezóne odohral Slafkovský len 39 zápasov a potom sa zranil.

Zápas zvratov

V Climate Pledge Arene sa hral zápas zvratov. Domáci Seattle viedol v 25. min 2:0, ale pohotový Montreal do 32. min vyrovnal zásluhou Patrika Laineho a Alexa Newhooka. Potom prišla prvá veľká chvíľa Slafkovského. V 35. min si prevzal puk na útočnej modrej čiare, obišiel obrancu a z pomerne ťažkého uhla strelou na bližšiu žŕdku prekonal brankára Joeyho Daccorda.

V 47. min opäť Slafkovský dostal Montreal už do dvojgólového vedenia, keď šikovne tečoval strelu obrancu Jaydena Strubla. Tento gól museli rozhodcovia skontrolovať na videu, keďže to vyzeralo tak, že slovenský útočník zahral vysokou hokejkou. Napokon jeden z rozhodcov ukázal na stred hracej plochy a hostia viedli 4:2.

Nečakal, že bude platiť

Prekvapilo to aj slovenského krídelníka, ktorý sa podľa gestikulácie ani poriadne netešil zo svojho gólu. Bol to štrnásty gól a štyridsiaty bod Slafkovského v tejto sezóne, ale Montrealu to stačilo len na jeden bod. Za druhou priečkou s voľnou kartou do play-off na Východe zaostávajú Canadiens iba o 1 bod.

„Na sto percent som bol presvedčený, že to bola vysoká hokejka a gól nemôže platiť. Nakoniec som mal šťastie, ale nestačilo to, aby sme zvíťazili. Veľmi sme potrebovali vyhrať tento zápas a teraz to veľmi bolí. Boli sme tak blízko,“ uviedol Slafkovský vo videorozhovore na klubovom webe Montrealu.

Rýchla smrť

Hokejisti Kraken sa nevzdali a vzišli z toho dva presilovkové góly. Najprv fínsky útočník Jani Nyman vo svojom prvom zápase v NHL znížil na 3:4 a v čase 57:48 min vyrovnal Matty Beniers.

Predĺženie prinieslo doslova „rýchlu smrť“ pre hostí z Montrealu. Po víťaznom buly sa do brejku dostal Brandon Montour a nedal šancu Jakubovi Dobešovi v bránke Montrealu.

„Gól v predĺžení bol brilantný. Chandler Stephenson využil šancu hneď z vhadzovania vysunúť ´Montyho´ a ten strelil víťazný gól. Bola to paráda,“ cituje web NHL trénera Seattlu Dana Bylsmu.