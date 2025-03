Slovan nevyhral doma už 9 zápasov a 7 týždňov. Aj Verní Slovanu už prestávajú byť verní - VIDEO

Devätnásteho januára sa v slovenskej hokejovej extralige okrem iných zrodil výsledok 4:2. HC Slovan Bratislava zdolal HK 32 Liptovský Mikuláš. A to bolo dosiaľ posledné víťazstvo slovanistov pred vlastnými fanúšikmi.

V ďalších siedmich týždňoch a dovedna deviatich zápasoch Slovan nedoprial svojim fanúšikom radosť z domáceho triumfu. Nelichotivá séria sa nezastavila ani v prvom zápase predkola play-off.

Bola to silná káva

V pondelok večer Slovan podľahol Zvolenu 2:4 a nahnevaní fanúšikovia svojich hráčov „odmenili“ piskotom, prípadne predčasne opustili Zimný štadión Ondreja Nepelu ešte pred koncom zápasu. Takto vyjadril svoj postoj aj fanklub slovanistov.

„Včera to bola aj na nás silná káva, preto sme v istom čase opustili sektor a dali najavo určtým jedincom, že dresu s orlom na hrudi nie sú hodní. Sľuby, ubezpečenia a iné reči vedenia, sa včera stali iba planými vyhláseniami, ktoré s realitou nemali veľa spoločného. Vedeniu, i hráčom sme ukázali, ako to bude vyzerať, pokiaľ bude pokračovať tento štýl prace aj v budúcej sezóne… a vedzte, vážené vedenie, že od novej sezóny, ktorá bude už iba vaša, nebudeme mať štipku zľutovania,“ napísali fanúšikovia na fejsbukovom profile Verní Slovanu odkaz vedeniu klubu.

Zážitok len na kocke

Vo svojom kritickom statuse fanúšikovia Slovana pripustili aj možnosť, že na štadióne bude odteraz hrobové ticho. „Možno nás chodí pravideľne iba 40, ale môže a aj BUDE ticho a naša absencia BUDE pokračovať, pokiaľ budú hrať kamaráti a budú hrať na hov.o, ako tí terajší kamaráti… , potom bude treba na kocku pridať aj tlieskajúce ruky, aby zvyšok zimáku vedel, kedy tlieskať… a mô žme mať NHL zážitok, ale iba na kocke,“ dodali Verní Slovanu.

Nie je to príjemné

„Dáme gól na 2:3, má nám to dodať energiu a hneď vzápätí dostaneme štvrtý. V jednej presilovke sme dali gól, ale v ostatných sme nemali nič. Nie je to nič príjemné, ako hráme, ale stále to je jeden zápas. Čaká nás nový deň,“ cituje trénera Bratislavčanov Tomáša Surového denník Šport.

Musia to zlomiť

Brankár Denis Godla v 33. min vystriedal Henriho Kiviaha, ktorý dostal štyri góly zo 17 striel, ktoré na neho smerovali.

„Nikdy to nie je jednoduché, keď musíte ísť v strede zápasu do bránky. Gól sme už nedostali, ale žiaden sme nedali. Musíme to zlomiť, nie je možné, aby sme stále prehrávali a ešte doma. Všimli sme si, že aj fanklub opustil tribúnu. Môžeme to otočiť len tvrdou prácou, každý musí začať od seba,“ skonštatoval Godla.

Ukázali efektivitu

Zvolen vstúpil do predkola play-off z desiatej priečky, ale po prvom víťazstve v Bratislave má pred utorkovým zápasom (hrá sa na tri víťazstvá) bližšie k postupu do štvrťfinále. Hostí zo stredného Slovenska potiahol aj dvojgólový strelec Marek Hecl.

„Išli sme do toho s tým, že chceme získať na svoju stranu hneď prvý zápas. Podarilo sa nám to. Počas sezóny nám chýbala efektivita, ktorú sme ukázali, čo ma teší,“ zhodnotil Hecl pre Šport.

Súboj Dukiel pre Trenčín

V druhom zápase predkola play-off sa v súboji Dukiel medzi Trenčínom a Michalovcami hral vyrovnaný hokej. Hostia viedli 1:0 a za stavu 1:1 im rozhodcovia neuznali gól pre postavenie hráča v bránkovisku.

Víťazný gól Trenčína strelil iba 18-ročný útočník Martin Kalis a tretí pridali domáci do prázdnej bránky. Trenčín sa ujal vedenia v sérii a v utorok má znova výhodu domáceho ľadu.