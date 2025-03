Historická blamáž pre Slovan. Vypadol v predkole a obsadil najhoršiu pozíciu - VIDEO

Predkolo play off v slovenskej hokejovej Tipos Extralige ponúklo súboj o dve postupové miesta medzi štyrmi tímami – HC Slovan Bratislava, HK Dukla Trenčín, HK Dukla Ingema Michalovce a HkM Zvolen.

Prekĺznuť sa zatiaľ podarilo len „bryndziarom“, keď zdolali klub z hlavného mesta 3:1 na zápasy. Séria medzi „vojenskými“ tímami dospela do piateho rozhodujúceho stretnutia na Štadióne Pavla Demitru v Trenčíne v nedeľu 16. marca.

„Belasí“ sa po neúspešnej sezóne musia uspokojiť na ich pomery až s deviatym miestom. Ide o ich najhoršie umiestnenie v histórii extraligy.

Museli vždy doháňať súpera

Pritom ešte nedávno sa v tabuľke pohybovali na vrchných poschodiach a šiestu priečku zabezpečujúcu priamy postup do štvrťfinále stratili až v posledných dvoch kolách základnej časti, píše web hockeyslovakia.sk.

„Chýbali nám góly, nedávali sme ich tak ľahko ako súper, v podstate sme sa s tým trápili celú sezónu. V každom zápase sme inkasovali prvý gól a doháňali súpera. V závere sezóny sme sa s tým trápili,“ uviedol tréner Slovana Tomáš Surový.

Nespokojnosť neskrýval ani kapitán Slovana Michal Sersen. „V prvom rade sme si to pokazili sami. Až na ten jeden domáci zápas sme nehrali play off hokej. Je to jedna z najhorších, ak nie moja najhoršia sezóna v Slovane, ale nezačalo sa to v predkole, ale skôr v základnej časti,“ priblížil.

Ospravedlňujú sa

„Predkolu sa chcete vyhnúť, pretože tam sa môže stať čokoľvek, čo sa aj potvrdilo. Naša hra nebola dobrá, keď prehráte doma osem zápasov v sérii, nenaznačuje to nič dobré. Takisto sme vstúpili do predkola zlým domácim výkonom a už sme to nedokázali otočiť,“ snažil sa nájsť príčiny skorého konca sezóny Sersen. Doplnil, že by v kariére ešte rád pokračoval.

Štvrtý duel série so Zvolenom nedohral Samuel Takáč, keď v druhej tretine nešťastne spadol a zranil sa tvrdým nárazom na mantinel.

„Momentálne mi ide hlavou to, že som rád, že vôbec žijem. Za celú sezónu sa musíme ospravedlniť majiteľom, všetkým sponzorom a fanúšikom, ktorí mali nejaké očakávania a my sme ich nenaplnili. Zvolen bol vo veľa veciach lepší, zaslúžene vyhral a treba im pogratulovať,“ priblížil bronzový medailista z olympiády v Pekingu v roku 2022.

Aby sa podobný neúspech nezopakoval, v Bratislave si vyhrnú rukávy a budú pracovať o to viac.

„Už od pondelka (17.3.) treba začať pracovať na tom, aby bol Slovan budúci rok lepší. Všetci máme zodpovednosť, brankári musia byť extra, hráči musia dať góly, tréner musí odviesť lepšiu prácu odviesť, všetko sa musí zlepšiť,“ doplnil kouč Surový podľa spomínaného webu.

Slovan si priali

„Rytieri“ zo Zvolena obsadili po základnej časti nelichotivú desiatu priečku a do play off museli ísť cez predkolo.

„Je to príjemný pocit. Začali sme dobre, viedli sme 3:0, ukázali sme našu tvár, hrali sme to, čo sme chceli hrať,“ rozoberal zápas skúsený kormidelník Peter Mikula.

Kapitán tímu Peter Zuzin priznal, že Slovan im sedel. „Priali sme si dva-tri zápasy pred koncom základnej časti, aby sme dostali Slovan. Vieme sa na nich namotivovať, vyhecovať. To, čo sme chceli, sme splnili. Sme šťastní, teraz treba poriadne zregenerovať a oddýchnuť si, play off sa ešte len začína.“

Spišská im sedí

Prvý zápas na ľade Spišiakov odohrajú Zvolenčania v stredu 19. marca. Pôjde najmä o doliečenie zranení, keďže v závere série so Slovanom im zostali len piati zdraví obrancovia.

„Postup je balzam na dušu, ale za takých podmienok pre Zvolen to tak nemožno považovať. Potešili sme sa, že sme aspoň postúpili tam, kde sme chceli. Nemôžeme byť však skromní. Spišská je víťaz základnej časti. Možno je to pre nás hrateľný súper, aj z pohľadu ľadovej plochy a štýlu hokeja, ktorý hrajú. Boli by sme radi, keby sme tam niečo ukradli,“ doplnil Mikula.

Aj Marek Hecl verí, že sa môže udiať zázrak na ľade. „Chceme využiť to, že sme hrali štyri zápasy, Spišská stála. Sme si vedomí toho, že majú kvalitný tím. Ideme s pokorou do toho, ale musíme byť aj sebavedomí a veriť si,“ prezradil pre web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).