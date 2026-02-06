Stačí krátka nepozornosť a jazda sa môže zmeniť na tragédiu. Polícia upozorňuje na riziká používania mobilu za volantom

Pri príležitosti Svetového dňa bez mobilu, ktorý pripadá na 6. februára, polícia upozorňuje na riziká používania mobilného telefónu počas jazdy. Moderné technológie a časté využívanie mobilných telefónov nám život uľahčujú – ale nie za volantom, pripomína polícia.
Riziká používania mobilu za volantom
Stačí krátka nepozornosť, rýchly klik a jazda sa môže zmeniť na tragédiu. Nevenovanie sa vedeniu vozidla je stále najčastejšou príčinou vzniku dopravných nehôd, ako aj dopravných nehôd s najzávažnejšími následkami na živote a zdraví.
Mimoriadne tragická nehoda na východe Slovenska, päťročný chlapec zomrel po zrážke s nákladným autom
„Policajti počas minulého roka odhalili takmer 22 500 vodičov, ktorí sa dopustili priestupku za používanie mobilu za volantom, rok predtým to bolo ešte o 2 000 viac. Stačí sekunda nepozornosti a následky môžu byť tragické. Apelujem na všetkých vodičov, aby počas jazdy venovali plnú pozornosť cestnej premávke a mobil odložili,“ povedal riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboruJuraj Tlacháč.
Spomalený reakčný čas
Vodič, ktorý sa venuje mobilnému telefónu, má spomalený reakčný čas a zhoršené vnímanie okolia, pričom často nepostrehne nebezpečenstvo včas, čo môže skončiť aj tragicky. Polícia preto vyzýva vodičov, aby počas jazdy nepoužívali mobilný telefón, využívali „handsfree“, len v nevyhnutných prípadoch a ak je potrebné telefonovať bezpečne zastaviť mimo vozovky.
V Bratislave pribudli noví mestskí policajti. Do ulíc mieri 18 posíl, mesto ocenilo aj hrdinov – VIDEO
Svetový deň bez mobilu je podľa polície príležitosťou ukázať, že bezpečnosť na cestách má prednosť pred digitálnou pohodlnosťou. Polícia vyzýva občanov, aby boli zodpovední a nepoužívali mobilný telefón počas šoférovania – aj keď nevidia policajtov.
Preventívna kampaň
Polícia zároveň spúšťa na sociálnych sieťach preventívnu kampaň zameranú na znižovanie počtu obetí dopravných nehôd. V kampani budú využívať autentické fotografie z reálnych nehôd, ktoré poukazujú na následky nezodpovedného správania sa vodičov. Cieľom je upozorniť na najčastejšie príčiny tragických nehôd, najmä používanie mobilného telefónu počas jazdy, vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu a nepoužívanie bezpečnostných pásov. Rovnako chce polícia motivovať vodičov k zodpovednému správaniu sa na cestách.
Kamión sa po šmyku zrazil s autom a tlačil ho pred sebou desiatky metrov, následne sa prevrátil na bok
Hoci bol rok 2025 z pohľadu počtu obetí historicky najlepší, keď na cestách zahynulo 227 osôb, polícia je presvedčená, že toto číslo môže byť ešte nižšie, keďže väčšina nehôd je dôsledkom ľudského zlyhania. V rámci kampane bude polícia každý týždeň zverejňovať jednu fotografiu z dopravnej nehody spolu s preventívnym odkazom. Prvou témou je používanie mobilného telefónu počas šoférovania.