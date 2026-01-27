Kamión sa po šmyku zrazil s autom a tlačil ho pred sebou desiatky metrov, následne sa prevrátil na bok

Ako informuje banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, nehoda sa stala v utorok ráno na ceste I/16 neďaleko Pincinej.
Pri nehode kamiónu a osobného auta v okrese Lučenec sa ťažko zranil jeden človek. Ako informuje banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, nehoda sa stala v utorok ráno na ceste I/16 neďaleko Pincinej. „Vodič kamióna pri prejazde pravotočivou zákrutou dostal šmyk, prešiel do protismernej časti vozovky, kde sa zrazil s osobným vozidlom, ktoré pred sebou tlačil niekoľko desiatok metrov a následne sa prevrátil na ľavý bok,“ uviedla polícia.

Vodiča osobného auta previezli záchranári s ťažkými zraneniami do nemocnice. Dychová skúška u vodiča kamióna skončila s negatívnym výsledkom. Polícia je stále na mieste nehody, kde prebieha jej dokumentovanie a odstraňovanie jej následkov, jeden jazdný pruh je neprejazdný. Vzhľadom na poveternostné podmienky upozorňujú vodičov, aby jazdili opatrne a prispôsobili rýchlosť jazdy stavu a povahe vozovky, zbytočne neriskovali a boli zodpovední.

