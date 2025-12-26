Najčastejšou príčinou dopravných nehôd je nepozornosť, dlhoročná prax nie je zárukou bezpečnej jazdy

Nepozornosť vodiča je dlhodobo najčastejšou príčinou dopravných nehôd na Slovensku. Podľa odborníkov stojí až za 49 percentami všetkých kolízií. Tréningové centrá bezpečnej jazdy upozorňujú, že mnohí vodiči svoju jazdeckú úroveň výrazne preceňujú a fungujú v zajatí nebezpečných mýtov.
Dlhoročná prax neznamená bezpečnú jazdu
Jedným z nich je presvedčenie, že dlhoročná prax automaticky znamená bezpečné šoférovanie. „Väčšina vodičov by dnes nezvládla ani základný test z autoškoly. Odhadom by ho neurobilo približne 30 percent ľudí,“ uviedla inštruktorka bezpečnej jazdy Lucia Solomon zo spoločnosti SuperDrive.
Ako dodala, problémom sú najmä elementárne pravidlá, napríklad bezpečný odstup medzi vozidlami. Podľa odborníkov sa odstup nemeria v metroch, ale v sekundách. Zákonom stanovené minimum sú dve sekundy, odporúčané sú štyri. Kým pri jazde päťdesiatkou mestom prejde auto približne štrnásť metrov za sekundu, na diaľnici pri 130 km/h prejde za sekundu takmer 40 metrov.
„Na diaľnici je desaťmetrový rozostup menej než tretina sekundy jazdy. A tu už vôbec nie je priestor na reakciu, ktorá je presne to, čo rozhoduje,“ upozorňujú odborníci.
Hands-free telefonovanie obmedzuje pozornosť
Ďalším rozšíreným mýtom je pocit bezpečia pri používaní hands-free telefonovania. Hoci je legálne, podľa odborníkov rozptyľuje pozornosť rovnako ako telefonovanie s mobilom v ruke. Mozog sa venuje rozhovoru, nie jazde.
„Pri hands-free sa nesústredíme na to, čo sa deje okolo nás. Naša pozornosť sa fixuje na jeden bod pred autom. Strácame periférne videnie. To znamená, že nevidíme deti, cyklistu, auto z bočnej ulice a podobne,“ vysvetlila Solomon, podľa ktorej tak ide o falošný pocit kontroly.
Za mimoriadne rizikové označujú inštruktori aj drobné zlozvyky, ako je líčenie sa, manipulácia s navigáciou či hľadanie predmetov počas jazdy. „Nepozornosť nezačína veľkými chybami, ale malými návykmi, ktoré si vodič postupne ospravedlňuje,“ dodala. Najväčším mýtom podľa odborníkov pritom zostáva presvedčenie, že „mne sa to nemôže stať“. Práve tento postoj stojí v pozadí mnohých vážnych nehôd.