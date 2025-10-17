Športový riaditeľ Bayeru Leverkusen priznal, že Ten Hag nebol pre jeho tím správny tréner

Športový riaditeľ nemeckého futbalového klubu Bayer Leverkusen Simon Rolfes priznal, že už od začiatku bolo jasné, že klub pod vedením Holanďana Erika ten Haga ide nesprávnym smerom.
V Leverkusene už poznajú meno nástupcu po odvolanom trénerovi Ten Hagovi
Bývalý kouč anglického Manchestru United dostal „padáka“ po dvoch zápasoch, čo je najkratšie pôsobenie v histórii I. bundesligy pred prepustením.
„Ak máte pocit, že idete zlým smerom, nemali by ste čakať, kým tam prídete. Ak to nie je dobré, je lepšie sa rozísť,“ povedal Rolfes.
Ten Hag podpísal zmluvu do roku 2027 ako nástupca Xabiho Alonsa, ktorý odišiel do španielskeho Realu Madrid. Rolfes počas ukončenia spolupráce s Ten Hagom komunikoval aj s Alonsom.
Mizerná bilancia
Leverkusen pod taktovkou Ten Haga prehral v prvom prípravnom zápase s dvadsiatkou brazílskeho Flamenga hladko 1:5, v lige potom podľahol Hoffenheimu a uhral remízu s Werderom Brémy.
„Potrebujete čas na adaptáciu, ale mali sme pocit, že nerobíme správne kroky a situácia sa nezlepšovala. Tréner a realizačný tím musia priniesť stabilitu, čo sme necítili,“ povedal Rolfes.
Po odchode Ten Haga je Bayer nezdolaný. Pripísal si tri víťazstvá a tri remízy vo všetkých súťažiach a posunul sa na piate miesto v hodnotení I. bundesligy.
Vyzdvihol Wirtza
Rolfes tiež vyjadril dôveru v bývalého hráča Leverkusenu Floriana Wirtza, ktorý sa zatiaľ v Premier League a Lige majstrov v tíme FC Liverpool gólovo nepresadil.
„Kritika je súčasťou hry, ale údaje ukazujú, že Florian od svojho príchodu vytvoril najviac šancí v Premier League. Je to tímový hráč a momentálne sa to tam formuje. Keď bude tím hrať ako tím a každý bude mať svoju úlohu, kvalita Floriana porastie. Som presvedčený, že sa presadí a stane sa dominantným futbalistom,“ povedal Rolfes.