Nezastaviteľný Harry Kane má už 18 gólov v tejto sezóne a 102 v drese FC Bayern - VIDEO

Nemecký šampión v Lige majstrov nedal šancu cyperskému a zvíťazil v Pafose 5:1.
Ondrej Kašša
Redaktor športovej redakcie
Liga majstrov: FC Pafos - FC Bayern Mníchov
Anglický útočník FC Bayern Mníchov Harry Kane má v týchto dňoch obrovskú streleckú formu. K pokoreniu cyperského Pafosu v Lige majstrov prispel dvoma gólmi. Foto: SITA/AP
FC Bayern Mníchov a jeho strelecký poklad Harry Kane sú v tejto sezóne nezastaviteľní.

Bayern vyhral v 2. kole hlavnej fázy Ligy majstrov na ihrisku cyperského tímu FC Pafos 5:1 (4:1) a kapitán anglickej reprezentácie sa na tom podieľal dvoma gólmi.

Rozhodnuté za 34 minút

Kane už po štvrťhodine hry otvoril skóre a v 34. min vydareným slalomom pomedzi obrancov súpera zvýšil na 4:0 pre favorita. Medzitým trafili do domácej bránky aj Portugalčan Raphael Guerreiro a Senegalčan Nicolas Jackson. Bol to pre neho vôbec prvý gól v drese nemeckého multišampióna.

„Som rád, že som dostal dôveru na plných 90 minút. Som šťastný, že som prispel k nášmu víťazstvu gólom,“ vravel Jackson po zápase, cituje ho web Európskej futbalovej únie.

Výstavný gól

Na konci prvého polčasu síce Chorvát Mislav Oršič výstavným gólom znížil, ale bola to len kozmetická úprava neskoršieho jednoznačného výsledku. V 68. min ukončil demoláciu outsidera Francúu Michael Olise gólom na konečných 1:5.

„Výsledok vyzerá jednoducho, ale zdanie klame. Najmä v druhom polčase sme musel zabojovať, aby sme kontrolovali stav. Pafos bude najmä doma pre súperov nebezpečný,“ uviedol tréner FC Bayern Vincent Kompany na webe UEFA.

Sedemnásť gólov + jeden

V jeho tíme opäť exceloval Harry Kane. V tejto sezóne nastrieľal už 17 gólov v 9 zápasoch na klubovej úrovni, z toho jedenásť v posledných piatich. Jeden gól pridal aj v drese Anglicka do bránky Srbska v kvalifikácii MS 2026. Celkovo sa skvelý zakončovateľ dostal na 102 gólov v 105 zápasoch odvtedy, čo v auguste 2023 prestúpil z Tottenhamu do Bayernu.

„Má neuveriteľnú formu, strieľa veľa gólov. Výrazne nám to pomáha, keď môžeme rátať s jeho dvoma-tromi gólmi v každom zápase,“ povedal stredopliar Bayernu Joshua Kimmich na adresu spoluhráča Kana.

Ako namazané stroje

Futbalisti bavorského veľkoklubu zatiaľ v tejto sezóne fungujú ako dobre namazané stroje. Vyhrali všetkých deväť súťažných zápasov, v ktorých nastrieľali 35 gólov. V domácej I. bundeslige to majú päť z piatich, v Lige majstrov dve z dvoch a vyhrali aj oba zápasy v domácich pohárových súťažiach DFB Pokal a Nemeckom superpohári.

„Už pred sezónou som vravel, že sa sústredíme na to, aby sme sa v každej súťaži dostali do finále. V tejto počiatočnej fáze sezóny sa však musíme koncentrovať maximálne na najbližší zápas,“ doplnil Vincent Kompany.

Viac k osobe: Harry KaneVincent Kompany
Firmy a inštitúcie: Liga majstrovUEFA Európska futbalová únia
Okruhy tém: anglický kapitán dva góly Liga majstrov 2025/2026 Nemecký futbal víťazstvo
