Hjulmand si neprichádza do Leverkusenu nič dokazovať. Milujem bundesligu, vyhlásil Dán

Nový tréner Bayeru Leverkusen sa vracia do Nemecka po neúspešnom pôsobení v Mainzi a skúsenostiach s dánskou reprezentáciou.
Peter Mráz
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Kasper Hjulmand
Dánsky futbalový tréner Kasper Hjulmand v úvode pôsobenia v nemeckom bundesligovom klube Bayer Leverkusen. Foto: SITA/AP
Nemecko Futbal Futbal z lokality Nemecko

Nový tréner nemeckého futbalového klubu Bayer Leverkusen si neprišiel k „farmaceutom“ nič dokazovať.

Kasper Hjulmand sa rozhodol pre Bayer preto, že miluje futbal a I. bundesligu.

Dánsky kouč, ktorý v minulosti viedol Mainz, sa vracia do nemeckej najvyššej súťaže po pôsobení na poste trénera dánskej reprezentácie, s ktorou sa dostal do semifinále ME 2021.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Hjulmanda predstavili ako nástupcu Erika ten Haga, ktorý v Leverkusene vydržal len dve bundesligové kolá.

Holanďan pritom len pred sezónou nahradil Xabiho Alonsa, ktorý priviedol Bayer k historickému double v sezóne 2023/2024, no v lete odišiel do španielskeho Realu Madrid.

Hjulmand priznal, že preberá klub v hektickej situácii, keďže nemal možnosť absolvovať predsezónnu prípravu s tímom.

„Pri práci s národným tímom nemáte veľa tréningov ani predsezónnu prípravu, musíte byť veľmi presní s časom na ihrisku. Budeme sa učiť z každého zápasu,“ povedal.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Leverkusen odohrá v piatok domáci zápas proti Eintrachtu Frankfurt, pričom po dvoch úvodných zápasoch má na konte len jeden bod.

Viac k osobe: Kasper Hjulmand
Firmy a inštitúcie: Bayer 04 Leverkusen
Okruhy tém: Futbal - Bundesliga 2025/2026
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk