V Leverkusene už poznajú meno nástupcu po odvolanom trénerovi Ten Hagovi

Dánsky kouč Kasper Hjulmand podpísal zmluvu do roku 2027, prvý zápas povedie proti Eintrachtu Frankfurt.
Peter Mráz
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Kasper Hjulmand
Dánsky tréner Kasper Hjulmand počas osemfinálového zápasu proti Nemecku na ME vo futbale 2024. Dortmund, 29. jún 2024. Foto: SITA/AP.
Nemecko Futbal Futbal z lokality Nemecko

Nemecký futbalový klub Bayer Leverkusen vymenoval Kaspera Hjulmanda na pozíciu nového trénera, ktorý nahradí prepusteného Erika ten Haga. Ten prišiel o prácu po dvoch ligových zápasoch na novom mieste. Dán Hjulmand podpísal zmluvu do roku 2027.

„Je pre mňa česť viesť taký tím,“ uviedol 53-ročný dánsky kouč, ktorý je motivovaný formovať budúcnosť klubu. Jeho príchod ukončil chaotické obdobie v Leverkusene, v ktorom Ten Hag nahradil Xabiho Alonsa.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Ten v minulosti priviedol „farmaceutov“ k prvému titulu v I. bundeslige bez jedinej prehry a k double v sezóne 2023/2024. V lete 2025 však odišiel do španielskeho Realu Madrid.

Športový riaditeľ Simon Rolfes priznal chybu pri angažovaní Ten Haga, no jeho prepustenie považuje za správne rozhodnutie. Leverkusen skončil v minulej sezóne druhý, no v úvode nového ročníka získal len jeden bod z dvoch zápasov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Ten Hag označil prepustenie za „bezprecedentné“ a „úplné prekvapenie“. Hjulmand by mal viesť tím už v piatkovom domácom zápase proti Eintrachtu Frankfurt. Medzi kandidátmi na post trénera údajne boli aj Xavi Hernandéz, Ange Postecoglou či Raúl.

Hjulmand viedol reprezentáciu Dánska na ME 2021 a 2024, pričom v sezóne 2011/2012 priviedol Nordsjaelland k dánskemu titulu. V Nemecku má skúsenosti z pôsobenia v Mainzi v ročníku 2014/2015, no po po sérii slabých výsledkov dostal „padáka“.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Po zápase s Frankfurtom odštartuje Leverkusen svoju kampaň v Lige majstrov na pôde dánskeho šampióna FC Kodan.

Viac k osobe: Erik ten HagKasper Hjulmand
Firmy a inštitúcie: Bayer 04 Leverkusen
Okruhy tém: Futbal - Bundesliga 2025/2026
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk