Nemecká bundesliga čelí veľkej výzve, anglická Premier League ukazuje svoju finančnú silu

Rekordné letné prestupy v anglickej futbalovej Premier League majú výrazný dopad na nemecký futbal, kde aj gigant Bayern Mníchov pociťuje rastúcu finančnú silu anglickej ligy.

Z najdrahších štyroch prestupov do Premier League tohto leta prišli až traja hráči z I. bundesligy – Florian Wirtz, Hugo Ekitike a Benjamin Šeško, pričom dvaja z nich zamierili do FC Liverpool.

Celkovo anglické kluby minuli v lete viac ako tri miliardy eur, čo je rekordná suma. Generálny riaditeľ Bayernu a bývalý brankár Oliver Kahn kritizoval nemecký futbal za prílišnú opatrnosť a vyzval na zmenu štruktúry a prístupu.

„Liga hrá príliš bezpečne a zabudla, ako riskovať,“ napísal na Kahn na LinkedIn-e. Poukázal na pravidlo 50+1, ktoré obmedzuje vonkajšie investície a zabezpečuje kontrolu členov klubu, čo podľa neho brzdí odvážne rozhodnutia.

Výnimku z tohto pravidla majú Bayer Leverkusen a VfL Wolfsburg, ktoré za ostatných 20 rokoch získali ligové tituly. Leverkusen však počas leta prišiel o osem hráčov, z ktorých päť zamierilo do Premier League.

„Keď v Anglicku padne domino, padne aj u nás,“ povedal športový riaditeľ Leverkusenu Simon Rolfes. Napriek finančným stratám vidia niektorí v Premier League príležitosť.

Stuttgart napríklad získal finančnú stabilitu vďaka investícii Porsche a po 15 rokoch sa vrátil do Ligy majstrov. Bayern však čelí problémom pri udržiavaní hráčov, keďže Wirtz a Woltemade odišli do Anglicka.

Tréner Bayernu Vincent Kompany priznal, že hlavným lákadlom Premier League sú „peniaze“. Rovnako aj športový riaditeľ Max Eberl hovoril o finančnej opatrnosti počas prestupového obdobia.

Bayern, ktorý získal 34 nemeckých titulov, je naďalej lídrom I. bundesligy, no konkurencia zo strany Premier League mu sťažuje udržať si pozíciu najlepšieho klubu v Nemecku.

