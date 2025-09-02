Nemecká bundesliga čelí veľkej výzve, anglická Premier League ukazuje svoju finančnú silu

Rekordné letné prestupy v anglickej futbalovej Premier League majú výrazný dopad na nemecký futbal, kde aj gigant Bayern Mníchov pociťuje rastúcu finančnú silu anglickej ligy.
Dominancia Bayernu Mníchov v I. bundeslige je po náročnom lete ohrozená
Z najdrahších štyroch prestupov do Premier League tohto leta prišli až traja hráči z I. bundesligy – Florian Wirtz, Hugo Ekitike a Benjamin Šeško, pričom dvaja z nich zamierili do FC Liverpool.
Celkovo anglické kluby minuli v lete viac ako tri miliardy eur, čo je rekordná suma. Generálny riaditeľ Bayernu a bývalý brankár Oliver Kahn kritizoval nemecký futbal za prílišnú opatrnosť a vyzval na zmenu štruktúry a prístupu.
Wirtza netrápi cena prestupu do FC Liverpool, chce len hrať a pomôcť tímu
„Liga hrá príliš bezpečne a zabudla, ako riskovať,“ napísal na Kahn na LinkedIn-e. Poukázal na pravidlo 50+1, ktoré obmedzuje vonkajšie investície a zabezpečuje kontrolu členov klubu, čo podľa neho brzdí odvážne rozhodnutia.
Výnimku z tohto pravidla majú Bayer Leverkusen a VfL Wolfsburg, ktoré za ostatných 20 rokoch získali ligové tituly. Leverkusen však počas leta prišiel o osem hráčov, z ktorých päť zamierilo do Premier League.
Manchester United sa dohodol na príchode Šeška z Lipska za 85 miliónov eur
„Keď v Anglicku padne domino, padne aj u nás,“ povedal športový riaditeľ Leverkusenu Simon Rolfes. Napriek finančným stratám vidia niektorí v Premier League príležitosť.
Stuttgart napríklad získal finančnú stabilitu vďaka investícii Porsche a po 15 rokoch sa vrátil do Ligy majstrov. Bayern však čelí problémom pri udržiavaní hráčov, keďže Wirtz a Woltemade odišli do Anglicka.
Liverpool zlomí prestupový rekord Premier League. Isak prichádza za 125 miliónov libier - FOTO
Tréner Bayernu Vincent Kompany priznal, že hlavným lákadlom Premier League sú „peniaze“. Rovnako aj športový riaditeľ Max Eberl hovoril o finančnej opatrnosti počas prestupového obdobia.
Bayern, ktorý získal 34 nemeckých titulov, je naďalej lídrom I. bundesligy, no konkurencia zo strany Premier League mu sťažuje udržať si pozíciu najlepšieho klubu v Nemecku.