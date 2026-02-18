Spor o financovanie Národného futbalového štadióna prejde do kompetencie Huliakovho ministerstva

Ministerstvo cestovného ruchu a športu preberie agendu týkajúcu sa poskytovania právnych služieb v súdnych konaniach vo veci výstavby Národného futbalového štadióna. Rozhodla o tom v stredu vláda. Doteraz záležitosť spadala pod Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku.
Štyri súdne konania
„Je nepochybné, že problematika Národného futbalového štadióna patrí do oblasti športu, a teda do kompetencie ministerstva športu,“ skonštatoval predmetný rezort. Pripomenul pritom, že projekt výstavby Národného futbalového štadióna sa začal kreovať na základe uznesenia vlády z 19. decembra 2012, ktorým bola schválená Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020.
V súvislosti s projektom výstavby Národného futbalového štadióna v Bratislave prebiehajú štyri súdne konania. Prvým je konanie o zaplatenie sumy 47 349 262 eur s príslušenstvom z titulu náhrady škody vedené Mestským súdom Bratislava III. Žalobcom je spoločnosť NFŠ, a. s. a žalovanými Slovenská republika, za ktorú koná Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR, ako aj samotný rezort.
Druhým sporom je konanie o zaplatenie 48 mil. eur s príslušenstvom z titulu zmluvnej pokuty vedené Mestským súdom Bratislava III, v ktorom je žalobcom tiež NFŠ, a. s. a žalovaným rovnako Slovenská republika, za ktorú koná ministerstvo cestovného ruchu a športu a rovnako aj samotný rezort.
Právny zástupca
Tretím sporom je konanie o určenie obsahu Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve v časti kúpnej ceny (požaduje sa vyše 98 miliónov eur) vedené Mestským súdom Bratislava III. Tu je rovnako žalobcom NFŠ, a. s. proti SR a rezortu cestovného ruchu a športu. Štvrtým je konanie o vydanie bezdôvodného obohatenia, konkrétne dotácie vo výške 27 200 000 eur s príslušenstvom vedené Mestským súdom Bratislava III. V tomto prípade sú však SR a ministerstvo žalobcami a NFŠ, a. s. je žalovaným.
„Keďže súd koná s ministerstvom športu ako s účastníkom konania a zároveň ako so zástupcom účastníka konania, je nevyhnutné, logické a racionálne, aby sa ministerstvo športu mohlo dať zastúpiť v uvedených sporoch právnym zástupcom – advokátskou kanceláriou, s ktorou bude mať priamo ako klient uzavretú zmluvu o poskytovaní právnych služieb, na základe ktorej bude ako klient a zároveň účastník konania udeľovať priame pokyny tejto zastupujúcej advokátskej kancelárii,“ zdôraznil rezort.