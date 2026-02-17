Historická hanba. Hrbatý skritizoval to, že Slovensko nemá v rebríčku hráča či hráčku v Top 100 - FOTO

Bývalý tenista Dominik Hrbatý pozorne sleduje dianie svojho milovaného športu aj po ukončení kariéry. Naposledy sa pozrel na rebríčky ATP a WTA k pondelku 16. februára.
Musel byť nepríjemne prekvapený, keďže v najlepšej stovke nenašiel žiadneho Slováka či Slovenku. Na sociálnej sieti tak vyjadril svoj názor k celej neblahej situácii.
„Slovensko nemá prvýkrát v histórii žiadneho hráča v Top 100 v rebríčkoch ATP a WTA. Keď som hrával, tak mi nikdy ani nenapadlo, že by takáto situácia mohla nastáť s našou históriou tenisu a množstvom ľudí a detí, ktoré hrajú. Matematicky sa to však dalo predpovedať, že to takto dopadne,“ začal bývalý hráč číslo dvanásť na svete.
„Ani neviem, čo napísať, a vypisovať tu dlhé posty je asi zbytočné. Ranking hovorí pravdu, vždy to tak bolo a vždy to tak bude. Schovávať sa za to, že máme fantastických juniorov je asi tiež klamstvo. Matematicky mi to tiež hlava neberie,“ uviedol 48-ročný rodák z Bratislavy.
Hrbatý argumentuje tým, že hoci v rámci juniorského tenisu patrí Slovensko k najlepším, tak dospelí hráči „bieleho športu“ nefigurujú ani v najlepšej stovke.
„Veď matematicky by sa vždy mal niekto uchytiť a vyskočiť. Ale my mame nulovú percentuálnu úspešnosť. Teraz už je neskoro plakať a poďme si urobiť anketu, aby sme vedeli, kde sa zlepšovať. Otázka znie: Môže za to STZ, ktorý má 30 rokov rovnaký systém? Do ktorého sa leju milióny eur a stále si idú to svoje, aj keď dáta a čísla ukazujú dlhodobý úpadok? Alebo môžeme za to my, rodičia a tréneri, ktorí vedieme naše deti, aby si plnili sny, ale, žiaľ, nerobíme to správne?“ doplnil Hrbatý v príspevku na sociálnej sieti.
Najlepším Slovákom v rebríčku ATP je Lukáš Klein, ktorému patrí 150. miesto. Najvyššie umiestnená Slovenka je Rebecca Šramková, ktorá figuruje na 103. pozícii v renkingu WTA.