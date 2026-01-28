Spojene štáty prepustili dvoch ruských členov posádky zo skonfiškovaného tankera

Dvoch ruských členov posádky ropného tankera, ktorý Spojené štáty začiatkom januára skonfiškovali v severnom Atlantiku, prepustili a sú na ceste domov. Informovala o tom v stredu hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová. Osud ďalších členov zatiaľ nie je známy.
Spojené štáty na začiatku tohto mesiaca zadržali ruský ropný tanker pre podozrenie, že patrí k ruskej „tieňovej flotile“, ktorá prepravuje ropu z krajín ako Venezuela, Rusko či Irán v rozpore s americkými sankciami. Washington vyhlásil, že posádka lode Marinera môže hroziť trestné stíhanie. Rusko to označilo za „kategoricky neprijateľné“ a obvinilo USA z vyvolávania napätia a ohrozovania medzinárodnej lodnej dopravy.
USA po dlhom prenasledovaní skonfiškovali ruský tanker v severnom Atlantiku
Moskva uviedla, že Spojené štáty sa na začiatku januára rozhodli prepustiť dvoch ruských členov posádky. Minister zahraničných vecí Sergej Lavrov však minulý týždeň povedal, že ich zatiaľ neprepustili.
Francúzsko v nedeľu zadržalo indického kapitána ropného tankera, ktorý sa plavil bez vlajky. Majú totiž podozrenie, že tanker patrí k ruskej „tieňovej flotile“. Päťdesiatosemročný kapitán velil plavidlu Grinch, ktorý francúzske námorníctvo vo štvrtok zadržalo v Stredozemnom mori.