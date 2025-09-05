Spojené štáty plánujú znížiť vojenskú pomoc pre európske krajiny v blízkosti Ruska

Spojené štáty plánujú ukončiť dlhodobú vojenskú pomoc európskym krajinám v blízkosti Ruska, keďže administratíva prezidenta Donalda Trumpa tlačí na kontinent, aby zohrával väčšiu úlohu vo vlastnej obrane, uviedli vo štvrtok americké médiá.
Denník Washington Post citoval šesť ľudí oboznámených s touto záležitosťou, ktorí potvrdili tento krok, ktorý podľa novín ovplyvní pomoc v hodnote stoviek miliónov dolárov zameranú na posilnenie obrany proti Rusku. Dotkne sa to predovšetkým pobaltských štátov – Litva, Lotyšska a Estónska.
Trump premenoval ministerstvo obrany na ministerstvo vojny, čoskoro sa plánuje stretnúť s Putinom
Správu priniesol aj denník Financial Times, ktorý uviedol, že americkí predstavitelia minulý týždeň informovali európskych diplomatov o rozhodnutí Washingtonu zastaviť financovanie programov na výcvik a vybavenie východoeurópskych armád pozdĺž ruských hraníc.
Predstaviteľ Bieleho domu poukázal na januárový výkonný príkaz Trumpa o prehodnotení zahraničnej pomoci USA, ale nepotvrdil podrobnosti rozhodnutia o znížení bezpečnostnej pomoci.
„Táto akcia bola koordinovaná s európskymi krajinami v súlade s výkonným nariadením a dlhodobým dôrazom prezidenta na zabezpečenie toho, aby Európa prevzala väčšiu zodpovednosť za svoju vlastnú obranu,“ uviedol predstaviteľ pod podmienkou anonymity.
Rutte: Prestaňme robiť z Putina príliš mocného, Rusko nemá právo rozhodovať o nasadení západných vojsk na Ukrajine
Rozhodnutie obmedziť pomoc krajinám nachádzajúcim sa v blízkosti Ruska prichádza v čase, keď sa Trump snaží ukončiť tri a pol roka trvajúcu vojnu Ruska proti Ukrajine.
Trump je už dlho skeptický voči výdavkom USA na obranu v Európe aj k pomoci Ukrajine a tlačí niektorých najbližších spojencov Washingtonu, aby zohrávali väčšiu úlohu na oboch frontoch.