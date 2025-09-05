Spojené štáty plánujú znížiť vojenskú pomoc pre európske krajiny v blízkosti Ruska

Administratíva Donalda Trumpa vyzýva Európu, aby prevzala väčšiu zodpovednosť za vlastnú obranu.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
Sailors pass supplies to each other in the hangar bay of USS Ronald Reagan.
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Spojené štáty plánujú ukončiť dlhodobú vojenskú pomoc európskym krajinám v blízkosti Ruska, keďže administratíva prezidenta Donalda Trumpa tlačí na kontinent, aby zohrával väčšiu úlohu vo vlastnej obrane, uviedli vo štvrtok americké médiá.

Denník Washington Post citoval šesť ľudí oboznámených s touto záležitosťou, ktorí potvrdili tento krok, ktorý podľa novín ovplyvní pomoc v hodnote stoviek miliónov dolárov zameranú na posilnenie obrany proti Rusku. Dotkne sa to predovšetkým pobaltských štátov – Litva, Lotyšska a Estónska.

Správu priniesol aj denník Financial Times, ktorý uviedol, že americkí predstavitelia minulý týždeň informovali európskych diplomatov o rozhodnutí Washingtonu zastaviť financovanie programov na výcvik a vybavenie východoeurópskych armád pozdĺž ruských hraníc.

Predstaviteľ Bieleho domu poukázal na januárový výkonný príkaz Trumpa o prehodnotení zahraničnej pomoci USA, ale nepotvrdil podrobnosti rozhodnutia o znížení bezpečnostnej pomoci.

„Táto akcia bola koordinovaná s európskymi krajinami v súlade s výkonným nariadením a dlhodobým dôrazom prezidenta na zabezpečenie toho, aby Európa prevzala väčšiu zodpovednosť za svoju vlastnú obranu,“ uviedol predstaviteľ pod podmienkou anonymity.

Rozhodnutie obmedziť pomoc krajinám nachádzajúcim sa v blízkosti Ruska prichádza v čase, keď sa Trump snaží ukončiť tri a pol roka trvajúcu vojnu Ruska proti Ukrajine.

Trump je už dlho skeptický voči výdavkom USA na obranu v Európe aj k pomoci Ukrajine a tlačí niektorých najbližších spojencov Washingtonu, aby zohrávali väčšiu úlohu na oboch frontoch.

