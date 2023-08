Splácame daň za 40 rokov neslobody, podľa analytika sa z postkomunistických krajín najlepšie darí Česku

Ubehlo už 55 rokov od obsadenia Československa vojskami Varšavskej zmluvy. Invázia vojsk piatich krajín pod taktovkou Moskvy znamenala prerušenie demokratizačných, alebo aspoň uvoľňovacích procesov známych ako Pražská jar.

Ako povedal analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš, udalosti týchto pohnutých dní zvrátili na ďalších 20 rokov cestu nášho národa späť do neslobody. A to nie len ekonomickej či politickej, ale aj osobnej. No Slovensku sa podľa analytika opäť darí a dostávame sa späť medzi rozvinuté európske krajiny.

Odklon už pred rokom 1968

Postupný odklon od slobodného západného sveta bolo možné v našom hospodárstve pozorovať už 20 rokov pred samotným rokom 1968. Po druhej svetovej vojne bol výkon československej ekonomiky vyjadrený ukazovateľom HDP na hlavu v medzinárodných dolároch podľa analytika porovnateľný so susedným Rakúskom či vo vojne porazeným Talianskom.

Okolité štáty, Maďarsko a Poľsko, ktoré sa rovnako ako my dostali pod politický aj ekonomický vplyv Moskvy, mali v danom čase podobné úrovne HDP na osobu ako Československo.

Vyspelé krajiny a my

Dopady celkovo 40 ročnej neslobody sú zjavné podľa analytika aj dnes. Začiatkom deväťdesiatych rokov, teda po páde Železnej opony a prinavrátení slobody a demokracie, existovali v Európe fakticky dva svety.

V prvom boli ekonomicky výkonné rozvinuté krajiny. Neprekvapujúco išlo podľa Kočiša o štáty, ktoré patrili k západnému slobodnému svetu. V druhej skupine sa nachádzali krajiny, ktoré žili dlhé desaťročia na východ od Železnej opony. „Teda aj my,“ skonštatoval analytik.

Rozdiely je stále vidieť

Po viac ako tridsiatich rokov sú rozdiely podľa neho stále viditeľné voľným okom a nie len v dátach. Pri porovnaní pozícií vybraných európskych krajín v rokoch 1990 a 2021 je vidieť, že postkomunistické krajiny mali nižšie HDP na hlavu a nižšiu úroveň ľudského rozvoja. „Splácame tak daň za 40 rokov neslobody,“ povedal analytik.

Pozitívom však podľa neho je, že je vidieť posun správnym smerom. Pomaly, ale isto sa nám podľa Kočiša darí dostať späť medzi bohaté a rozvinuté európske krajiny, odkiaľ sme po druhej svetovej vojne vypadli.

„Premiantom z tohto pohľadu je Česká republika, ktorej sa darí z klubu postkomunistických krajín dobiehať krajiny, ktoré pred tým predstavovali slobodný a ekonomicky vyspelý západný svet, najlepšie,“ dodal analytik.