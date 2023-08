Aj 55 rokov po okupácii sú politici, ktorí nás chcú zatiahnuť do neslobody, hovorí Remišová

Aj 55 rokov po okupácii Československa sovietskymi vojskami existujú na Slovensku politici, ktorí nás chcú opäť zatiahnuť do sféry neslobody, priemernosti a úpadku.

Strašenie ľudí

Skonštatovala to predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová vo svojom stanovisku.

„Smer, Republika, Hlas aj SNS majú plné ústa národných záujmov, no v skutočnosti len používajú strašenie ľudí ako prostriedok na získanie moci, rozsievajú nenávisť a udupávajú národnú hrdosť a sebavedomie Slovákov. 21. august zaviedla naša vláda ako pamätný deň práve preto, aby sme nezabudli, že slobodu a suverenitu musíme vždy brániť a bojovať za ňu,“ uviedla.

Najlepšou cestou k suverenite je podľa nej úcta k vlastným dejinám, vzdelanosť a ekonomická prosperita.

Desiatky mŕtvych a stovky zranených

Remišová zdôraznila, že okupácia Československa sovietskymi vojskami predĺžila zločinecký komunistický režim v našej krajine o ďalších dvadsať rokov.

Okupácia si vyžiadala desiatky mŕtvych a stovky zranených. „Okupanti nám zobrali to najcennejšie – slobodu a základné právo rozhodovať o osude svojej vlastnej krajiny. Bol to obrovský zásah do suverenity štátu a pokorenie našej národnej hrdosti a svojbytnosti,“ poukázala Remišová.

Ako ďalej prízvukovala, vpád sovietskych vojsk zničil životy ľudí a po okupácii nasledovala normalizácia, kedy sa na dôležité funkcie v štáte dostali častokrát neschopní no zločineckému režimu lojálni ľudia. Tento režim potláčal náboženskú slobodu, zatváral kňazov, rehoľné sestry, obmedzoval základné ľudské slobody a práva.

Zatiaľ čo pred nástupom komunizmu sme boli jednou z najvyspelejších krajín, okupácia prehĺbila ekonomické zaostávanie krajiny, pripomína bývalá vicepremiérka.