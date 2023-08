Na rok 1968 čoraz viac zabúdame a znovu si veľa ľudí spomína na „zlaté časy“ (komentár)

Bola streda 21. august 1968. Jednotky vojsk Varšavskej zmluvy na čele s vtedajším Sovietskym zväzom vpochodovali do Československa, aby údajne zachránili socializmus. Od východu po západ našej krajiny ľudia masovo ukazovali, čo si myslia o tomto kroku, ktorý si vyžiadal 108 obetí a nasledovalo viac ako ako 20 rokov „tmy“.

Spomíname len na pekné veci

Viac ako 30 rokov po odchode sovietskych vojsk akoby sme zabudli, ako sme vtedy žili. Psychológovia hovoria, že s odstupom času si v spomienkach oveľa dlhšie uschovávame pekné momenty zo života, ako tie negatívne.

Preto aj často niektoré deti oplakujú otca tyrana, lebo si pamätajú ako ich napríklad niekedy zobral na rybačku a vtedy im bolo krásne. Na to, že doma potom dostali výprask, zabudli. Podobne je to aj so spomienkami na časy od roku 1968 do pádu socializmu o 21 rokov neskôr. V debatách pri pive so susedmi som sa dopočul, ako bolo počas socializmu dobre.